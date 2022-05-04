Відомий український економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфу" оцінив новий пакет санкцій проти росії

Євросоюз у середу, 4 травня, представив шостий пакет санкцій проти росії, в рамках якого мають намір відключити нові банки від системи SWIFT, а також запровадити поетапне ембарго на імпорт російської нафти.

Нові антиросійські санкції від ЄС це, звичайно, добре, але мало.

Дуже повільно євроспільнота запроваджує санкції проти рф.

Ось і зараз. Обіцяють "десфівтизацію" (відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT) "Сбербанку". Але поки що це лише обіцянка, по-перше. А по-друге, чому цього не зробили раніше? І де в цьому списку "Газпромбанк", через який багато країн розраховуються за російський газ за схемами, рублями?

Те саме стосується ембарго на імпорт російської нафти. Добре, що воно буде. Але ж буде лише часткове. Не для всіх. Відстрочене. З можливістю пролонгації відстрочення. З усілякими винятками.

Проблема в тому, що економіка євроспільноти дуже інтегрована з економікою росії. І тому практично будь-які нові антиросійські санкції входять у суперечність із німецьким, французьким, іншим бізнесом. І європейці начебто підтримують Україну, але хочуть і заробити на росії.

Безумовно, росія втрачає через санкцію, страждає від них. Але вони її не розвалять. На жаль, на сьогоднішній момент запас міцності в рф настільки великий (а торгівля енергоресурсами продовжує приносити мільярди до бюджету), що вони можуть роками жити під санкціями без критичної собі шкоди.

Так що – так, я не сперечаюся із важливістю санкцій. І з тим, що новий санкційний пакет зменшить експортний виторг росії. Але той не зникне зовсім. І в росії все ще буде достатньо коштів, щоб фінансувати війну проти України.