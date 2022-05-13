Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко спеціально для "Телеграфу" пояснив останні маневри росії в окупованому Криму

У четвер, 12 травня, у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України повідомили, що росія нарощує систему протиповітряної оборони у західній частині Криму. Зокрема, речник Міноборони України Олександр Мотузяник уточнив, що в районі селища Чорноморського, мис Тарханкут, розгорнуто зенітно-ракетну батарею ЗРК С-300 у складі трьох пунктів управління.

Також відомо, що в Севастопольській бухті з головної бази Чорноморського флоту рф в морі виведено майже всі кораблі, що мають на борту ракетну зброю.

Ми бачимо страх (причому обгрунтований) керівництва збройних сил росії. У зв’язку з тим, що не припиняється використання ними кораблів, підводних човнів та інших морських платформ для завдання ракетних ударів по українських об’єктах – і військових, і цивільних (внаслідок чого гинуть мирні люди) – у нас є всі підстави для завдання ударів по цих носіях ракетної зброї (типу "Калібр" та іншої).

Розуміючи це, росіяни намагаються врятувати носіїв цих видів озброєння. Тим більше, що перед очима капітанів цих кораблів та човнів стоять приклади підбитих українцями крейсера "Москва" (флагман Чорноморського флоту росії), фрегатів "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", десантних кораблів та катерів.

Якщо раніше закордонні партнери намагалися нас переконати, що Крим не треба чіпати, то тепер, після того, як звідти по нам б’ють "Бастіони" ракетами "Онікс", а з кораблів Чорноморського флоту Росії летять "Калібри", – нас уже нічого не зупиняє. І ніхто не зупиняє. І росіяни це розуміють. Вони розуміють, що незабаром можуть піти ракетні удари у відповідь по джерелам небезпеки для материкової України. Тим більше що Крим залишається територією України, що б там росіяни не прописували у своїх документах.

Саме тому окупанти посилюють свою протиповітряну оборону у тимчасово захопленому Криму. Щоб зуміти відбити хоча б частину засобів ураження, які можуть бути використані ЗСУ для знищення ворожих об’єктів. Жодна ППО не може відвернути всі ракетні удари. Але може мінімізувати збитки, знищивши хоча б частину ракет. Ми це відчули на собі. Незабаром можуть відчути і ті, хто б’є по нам із Криму та Чорного моря.