Директор Інституту світової політики Євген Магда спеціально для "Телеграфу" оцінив перспективи розширення НАТО

Фінляндія та Швеція в середу, 18 травня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Тепер зазначені документи має узгодити кожен із 30 союзників Північноатлантичного альянсу.

Думаю, що Фінляндія та Швеція успішно на червневому саміті у Мадриді будуть розглянуті як фактично нові члени Альянсу.

По-перше, щодо "турецького питання". Так, Туреччина висунула низку умов для того, щоб не блокувати розгляд заявки фінів та шведів на членство в НАТО. І якщо такі умови висунуті не в останній момент (не напередодні саміту, наприклад), значить, ми бачимо елемент політичного торгу. Давайте не забувати, що кожна країна має свої національні інтереси – і Туреччина тут не виняток.

По-друге, НАТО послідовно демонструє бажання та готовність до розширення. Наприклад, у 2020 році, коли пандемія коронавірусу була у розпалі, до лав Альянсу прийняли Північну Македонію. А зараз, в умовах найбільшої війни в Європі після 1945 року (позиція Альянсу в якій є очевидною), розширення НАТО як ніколи має значення.

Звідси випливає третій пункт — від кордону Фінляндії до Санкт-Петербурга близько 170 км. Тобто навіть не стоятиме питання про якісь удари далекобійними ракетами і так далі. Тому що у разі вступу до НАТО Фінляндії (і, очевидно, Швеції), Альянс отримає можливість накривати рідне місто путіна навіть звичайним озброєнням. Це з категорії — як змінюється мем "путін всіх переграв".

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