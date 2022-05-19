Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та екс-глава Луганської ОДА Георгій Тука ексклюзивно для "Телеграфу" висловив думку, що дії росії ведуть до її розпаду як держави

Тут у CNN пройшла інформація, що через невдачі армії росії в Україні президент рф може наказати напасти на Грузію.

Не думаю, що путін наважиться нападати на Грузію. Він не має для цього жодних передумов. І потреби. На подив (і на моє розчарування), в Грузії зараз панує проросійський уряд, незважаючи на дії, які провела рф по відношенню до цієї країни в 2008-му.

Що стосується дій росії щодо тимчасово окупованих територій Грузії — псевдонезалежних "республік" Абхазії, Південної Осетії — то вона може піти на їх приєднання до себе. Лише де-юре оформивши те, що є де-факто.

Але це, насправді, ні на що не впливає. Тепер уже треба дивитися не на дії рф по приєднанню до себе окупованих і анексованих територій (це явище короткострокове, тимчасове), а вперед — у майбутнє. А в майбутньому я бачу процес розпаду росії. Причому процес цей, на мою думку, вже почав набирати обертів. І чим глибше росія занурюватиметься у війну з Україною, наслідком якої є вже помітна економічна і поки що невидима, але вже відчутна політична криза в самій росії, тим ближче і неминучий розпад цієї держави на кілька складових. Не йдеться про фізичне знищення росії. Але про знищення держави рф у тому вигляді, в якому вона існує сьогодні.

Не за горами той момент, коли той же Далекий Схід прокинеться – і згадає, що Далекосхідна народна республіка була проголошена ще на початку 90-х минулого століття. Приблизно у цей період прокинувся Урал – і губернатор Россель надрукував навіть власні грошові знаки. А Башкортостан із Татарстаном закрили свій повітряний простір для Аерофлоту. Ці всі процес, гадаю, найближчим часом знову стануть актуальними.

А оскільки Захід, завдяки мужності України, втратив патологічний страх перед росією (включаючи загрозу неконтрольованого поширення зброї масового ураження у разі її розпаду), то стримувати відцентрові процеси він, гадаю, не стане. І не повторить своїх помилок початку 90-х, коли посилав щодня, рятуючи рф, туди рейси з валютою і всякого роду стегенцями.

Наголошую – розпад росії є перспективою найближчого майбутнього. Рік максимум два. А може, навіть швидше.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Розвал росії буде стрімким, як виліт пробки із шампанського Заступник гендиректора телеканалу ATR журналіст Айдер Муждабаєв вважає, що путін узяв курс на знищення росії.

Деякі ознаки вже почали виявлятися. Так, я із захопленням побачив звіт однієї з компаній, яка займається охоронними системами супермаркетів у росії. Згідно з наведеними даними, кількість крадіжок там з лютого по квітень (тобто, з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну і санкцій, що послідували за цим, і результату іноземних компаній з країни-агресора) зросла приблизно на третину. Це – пряма кореляція з нападом рф на Україну, що призвело до значного погіршення соціально-економічного становища у самій росії. З зубожінням її населення. І це лише початок.