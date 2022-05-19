Чим глибше росія занурюватиметься у війну з Україною, тим ближче буде розпад самої рф - Георгій Тука
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Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та екс-глава Луганської ОДА Георгій Тука ексклюзивно для "Телеграфу" висловив думку, що дії росії ведуть до її розпаду як держави
Тут у CNN пройшла інформація, що через невдачі армії росії в Україні президент рф може наказати напасти на Грузію.
Не думаю, що путін наважиться нападати на Грузію. Він не має для цього жодних передумов. І потреби. На подив (і на моє розчарування), в Грузії зараз панує проросійський уряд, незважаючи на дії, які провела рф по відношенню до цієї країни в 2008-му.
Що стосується дій росії щодо тимчасово окупованих територій Грузії — псевдонезалежних "республік" Абхазії, Південної Осетії — то вона може піти на їх приєднання до себе. Лише де-юре оформивши те, що є де-факто.
Але це, насправді, ні на що не впливає. Тепер уже треба дивитися не на дії рф по приєднанню до себе окупованих і анексованих територій (це явище короткострокове, тимчасове), а вперед — у майбутнє. А в майбутньому я бачу процес розпаду росії. Причому процес цей, на мою думку, вже почав набирати обертів. І чим глибше росія занурюватиметься у війну з Україною, наслідком якої є вже помітна економічна і поки що невидима, але вже відчутна політична криза в самій росії, тим ближче і неминучий розпад цієї держави на кілька складових. Не йдеться про фізичне знищення росії. Але про знищення держави рф у тому вигляді, в якому вона існує сьогодні.
Не за горами той момент, коли той же Далекий Схід прокинеться – і згадає, що Далекосхідна народна республіка була проголошена ще на початку 90-х минулого століття. Приблизно у цей період прокинувся Урал – і губернатор Россель надрукував навіть власні грошові знаки. А Башкортостан із Татарстаном закрили свій повітряний простір для Аерофлоту. Ці всі процес, гадаю, найближчим часом знову стануть актуальними.
А оскільки Захід, завдяки мужності України, втратив патологічний страх перед росією (включаючи загрозу неконтрольованого поширення зброї масового ураження у разі її розпаду), то стримувати відцентрові процеси він, гадаю, не стане. І не повторить своїх помилок початку 90-х, коли посилав щодня, рятуючи рф, туди рейси з валютою і всякого роду стегенцями.
Наголошую – розпад росії є перспективою найближчого майбутнього. Рік максимум два. А може, навіть швидше.
Деякі ознаки вже почали виявлятися. Так, я із захопленням побачив звіт однієї з компаній, яка займається охоронними системами супермаркетів у росії. Згідно з наведеними даними, кількість крадіжок там з лютого по квітень (тобто, з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну і санкцій, що послідували за цим, і результату іноземних компаній з країни-агресора) зросла приблизно на третину. Це – пряма кореляція з нападом рф на Україну, що призвело до значного погіршення соціально-економічного становища у самій росії. З зубожінням її населення. І це лише початок.
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