Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич прокоментував виступ російського диктатора на ПМЕФ

Перша частина виступу путіна.

Лякає складнощами, доларовою інфляцією та погіршенням якості життя. І регулярне повторення "це не в результаті нашої "спецоперації".

І, нарешті, перша озвучена загроза – продовольча криза та дефіцит ресурсів.

Ну і, говорячи про Україну та розблокування портів, варіант, прийнятний для рф один — умови Кремля.

Далі підйом ставок — агресія проти України озвучена як "право" росії. І заява, що мають намір "вирішити" завдання.

Одним словом, поки що Путін загрожує і піднімає ставки. Позиціонує рф як державу, яка робить що забажає.