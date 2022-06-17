Україна, війна, санкції: 6 головних заяв путіна на Петербурзькому економічному форумі

На економічному форумі диктатор говорив здебільшого про Україну та Захід

Російський диктатор володимир путін у п’ятницю, 17 червня, виступив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) і зробив низку заяв. "Телеграф" зібрав у єдиному матеріалі головні з них.

В основному його заяви стосувалися виправдання війни проти України, яка, за його словами, почалася через необхідність захистити від "геноциду" жителів Донбасу. При цьому диктатор переконаний, що всі цілі його спецоперації будуть виконані військовими.

Він також із усією серйозністю видав цинічну заяву про те, що росія нібито не знищує українські міста, а обстріл житлових кварталів путін назвав злочином.

Водночас російський диктатор знову звинуватив західних лідерів у тому, що нібито провокують росію, а потім кажуть, що та загрожує застосувати ядерну зброю. Водночас він заявив, що застосує його лише у разі загрози суверенітету країни.

Торкнувся путін та теми мінування українських портів, через які звідти неможливо вивезти зерно. За його словами, росія за це не несе відповідальності.

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Крім того, він заявив, що росія не буде проти, якщо Україна вступить до ЄС, оскільки це не військовий союз.

Ще одна заява стосувалася ефективності західних санкцій проти росії, які путін прокоментував цитатою Марка Твена : "Чутки про мою смерть перебільшені".