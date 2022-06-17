путин угрожает и поднимает ставки - Игар Тышкевич
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Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич, прокомментировал выступление российского диктатора на ПМЭФ
Первая часть выступления Путина.
Пугает сложностями, долларовой инфляцией и ухудшением качества жизни. И регулярный повтор "это не в результате нашей "спецоперации".
И, наконец, первая озвученная угроза — продовольственный кризис и дефицит ресурсов.
Ну и, говоря об Украине и разблокировке портов, вариант, приемлемый для РФ один — условия Кремля.
Дальше подъём ставок — агрессия против Украины озвучена как "право" России. И заявление, что намерены "решить" задачи.
Одним словом, пока Путин угрожает и поднимает ставки. Позиционирует РФ как государство, которое делает что пожелает.
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