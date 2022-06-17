Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич, прокомментировал выступление российского диктатора на ПМЭФ

Первая часть выступления Путина.

Пугает сложностями, долларовой инфляцией и ухудшением качества жизни. И регулярный повтор "это не в результате нашей "спецоперации".

И, наконец, первая озвученная угроза — продовольственный кризис и дефицит ресурсов.

Ну и, говоря об Украине и разблокировке портов, вариант, приемлемый для РФ один — условия Кремля.

Дальше подъём ставок — агрессия против Украины озвучена как "право" России. И заявление, что намерены "решить" задачи.

Одним словом, пока Путин угрожает и поднимает ставки. Позиционирует РФ как государство, которое делает что пожелает.