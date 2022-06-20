Автор проєкту "Антиподи", блогер Сергій Іванов про те, хто окрім російських воєнних злочинців має увійти до "Книги катів українського народу":

"Книга катів українського народу" вже працює.

Вона містить детальну та верифіковану інформацію про російських воєнних злочинців. Це наш to-do list на майбутнє — як держави, так і кожного громадянина. Ми повинні зробити все для покарання покидьків, які принесли пекло на нашу землю, адже це єдиний спосіб убезпечити наших нащадків. І не має суттєвого значення, як саме це станеться. Ті, хто поставив себе поза людськими законами, не має права на них розраховувати.

Також я думаю, що до цієї книги мають увійти паскудні імена колаборантів, у т.ч. представників російських агентурних мереж під виглядом політичних партій або медіа. Впевнений, що Шуфрич, Качний, Панченко або Шарій заподіяли Україні не менше зла, ніж пересічний окупант.