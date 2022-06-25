Про Білорусь та білорусів. Не брати, сусіди - Євген Магда
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Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда прокоментував ситуацію з РБ і білорусами
Про Білорусь та білорусів
Не брати, сусіди. Навряд чи скоро будуть інші.
Не частина "триєдиного слов"янського народу", а нація зі своєю історією. З власними проблемами.
Ні, не українці, але і не росіяни.
Проблеми з вивченням білоруської мови, бо і російська є державною.
Там не всі за Лукашенка, але поліцейський апарат потужний: понад тисяча політв'язнів, сотні тисяч поїхали з країни.
Дипломатичні відносини НЕ розірвані.
У 2021 році Україна проспонсорувала режим Лукашенко на 3 мільярди доларів — бітум, бензин, електроенергія.
Української діаспори НЕ видно. До речі, не лише в Білорусі.
Теза про "внутрішню окупацію Білорусі" популярна у середовищі білоруської опозиції.
Юридичної можливості завдати удар у відповідь Україна навряд чи має…
В житті все не так, як насправді. Це не я, а Станіслав Єжи Лєц сказав.
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