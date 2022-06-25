Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда прокоментував ситуацію з РБ і білорусами

Про Білорусь та білорусів

Не брати, сусіди. Навряд чи скоро будуть інші.

Не частина "триєдиного слов"янського народу", а нація зі своєю історією. З власними проблемами.

Ні, не українці, але і не росіяни.

Проблеми з вивченням білоруської мови, бо і російська є державною.

Там не всі за Лукашенка, але поліцейський апарат потужний: понад тисяча політв'язнів, сотні тисяч поїхали з країни.

Дипломатичні відносини НЕ розірвані.

У 2021 році Україна проспонсорувала режим Лукашенко на 3 мільярди доларів — бітум, бензин, електроенергія.

Української діаспори НЕ видно. До речі, не лише в Білорусі.

Теза про "внутрішню окупацію Білорусі" популярна у середовищі білоруської опозиції.

Юридичної можливості завдати удар у відповідь Україна навряд чи має…

В житті все не так, як насправді. Це не я, а Станіслав Єжи Лєц сказав.