Відомий український волонтер Роман Донік прокоментував пости стомлених від війни українців у мережі:

Трошки вкрувлює стогін та плач "внізапно осознавших" що війна. І стогнуть все організованіше, та голосніше. Їх зараз кожного дня все більше. В основному про те що в Харкові кожен день обстріли, а ніхто на то не реагує. Що про всі міста кажуть, а от про то що "в Харкові ад" кожен день ніхто не згадує. Ну і як завжди — де пво, де арта, де отовсьо чого хоче бачити кожна дєвочка біля свого під'їзду. При чому дуже голосно про це репетують прозрєшві 24.02. Воно вроді для них, уже фатіт. Погеройствували, фоточек вже багато, дехто навіть ЗСУ допомагав, пора і зав’язувати. Виключайте війну, бо баришні втомилися і хочуть щоб було як 23.02.

Погана новина. Навіть дві. Три. Перша — війна не виключиться, поки не переможемо. Друга. Якщо обстрілюють це добре. Тупо цинічно добре. Бо Рубіжне та Сєвєродонецьк вже не обстрілюють. Як і Херсон до речі. Зате людей викрадають серед біла дня. І вбитих та зґвалтованих ніхто порахувати не може.

І третє. ПВО працює. І долітає не все. Далеко не все. І доліта, тому що Бєлгород зовсім поруч. А від арти взагалі нема ніякого ПВО. І нічого з цим поки що не зробити. От так є. Божевільний сусід. І це тепер надовго. Аж до перемоги.