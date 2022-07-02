Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін про саміт НАТО в Мадриді та його наслідки для України:

Саміт НАТО в Мадриді став рубіконом. І не потрібно розганяти зраду, що в документах саміту немає нічого про нашу перспективу вступу. Фактично він вже почався, тільки без декларацій та "високих слів". Нам би хотілося їх почути, але під час війни Захід на це не піде. Там вважають, що це гратиме на Путіна і його міфологію: Росія начебто бореться з розширенням НАТО, а насправді прикривається цим, щоб знищити Україну як державу та націю.

Тому процес руху до НАТО буде "практичним": від переозброєння на натівські стандарти до верховенства права.

У Кремлі вважали, що Захід є розбещеним комфортом та декадентским. Він не зможе тримати єдність. І тут Путін помилився, як у випадку України: Росія одноголосно визнана негайною загрозою для НАТО, кількість військ у стані бойової готовності буде збільшено майже у 8 разів, до 300 тисяч, у Польщі з'явиться перша американська постійна база США, а Швецію і Фінляндію приймають в НАТО. Все це погані новини для Москви, але найбільш погана — Альянс діє за принципом, як мушкетери "один за всіх і всі за одного". Хто б що не казав, але війна проти Росії — це перший реальний етап вступу до Альянсу, навіть без жодних заяв та гасел. Вони будуть, але пізніше.