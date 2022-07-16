росії загрожує часткова або повна зупинка повітряного руху

У росії у підприємства, яке є єдиним провайдером аеронавігаційних послуг у країні, закінчуються гроші

Не політаємо, так поплаваємо?

Тим часом у Росії вималювалася криза ФГУП "Держкорпорація з організації повітряного руху". Дане підприємство в Росії забезпечує безпеку та безперебійність повітряного руху в повітряному просторі країни, польоти державної авіації, ВКС МО РФ, ФСБ, МВС, МНС і т.д.

Але, раптом з’ясувалося, що з 2020 року доходи підприємства стали падати.

Спочатку це падіння пов’язували з пандемією COVID-19, а наразі вже не можуть приховувати, і відкрито заявляють про катастрофічну ситуацію ФГУП "Держкорпорація з організації повітряного руху" через взаємні санкції.

За наявною інформацією президент Федеральної профспілки авіаційних диспетчерів Росії С.А. Ковальов особисто звернувся до Олександра Бортникова у зв’язку із кризою на підприємстві.

На сьогоднішній день доходи підприємства не можуть покрити витрати, банально, на оплату праці працівників, підприємство нездатне оплачувати поточні експлуатаційні витрати та виконання контрактних зобов’язань ФДУП "Держкорпорація з ОрВС" перед постачальниками обладнання тощо.

З 1 червня у підприємства, що є єдиним провайдером аеронавігаційних послуг в Росії, залишився запас міцності на оплату праці працівників не більше 4 місяців. Далі — часткова чи повна зупинка повітряного руху на території РФ.

Ось так ... Системоутворююче підприємство, що є єдиним провайдером аеронавігаційних послуг в Росії. Як настрій?

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