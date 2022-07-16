россии грозит частичная или полная остановка воздушного движения

В россии у предприятия, являющегося единственным провайдером аэронавигационных услуг в стране, заканчиваются деньги

Не полетаем, так поплаваем?

Между тем в россии вырисовался кризис ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения". Данное предприятие в рф обеспечивает безопасность и бесперебойность воздушного движения в воздушном пространстве страны, полеты государственной авиации, ВКС МО РФ, ФСБ, МВД, МЧС и т.д.

Но, вдруг выяснилось, что с 2020 доходы предприятия стали падать.

Сначала это падение связывали с пандемией COVID-19, а теперь уже не могут скрывать, и открыто заявляют о катастрофической ситуации ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" из-за взаимных санкций.

По имеющейся информации президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России С.А. Ковалёв лично обратился к Александру Бортникову в связи с кризисом на предприятии.

На сегодняшний день доходы предприятия не могут покрыть расходы, банально, на оплату труда работников, предприятие неспособно оплачивать текущие эксплуатационные расходы и исполнение контрактных обязательств ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" перед поставщиками оборудования и т.д.

С 1 июня у предприятия, являющегося единственным провайдером аэронавигационных услуг в рф, остался запас прочности на оплату труда работников не более 4 месяцев. Далее — частичная или полная остановка воздушного движения на территории РФ.

Вот так… Системообразующее предприятие, являющееся единственным провайдером аэронавигационных услуг в рф. Как настроение?

(Со страницы автора в соцсети Фейсбук)