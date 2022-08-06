Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко розповів про нові правила продажу валюти в Україні:

Валюту в обмінниках продаватимуть за кардинально новими правилами

Нововведення базуються на чотирьох основних китах:

Обмежать курс в обмінниках. Нині вони ставлять будь-які ціни та контролює їх лише ситуація на ринку: за якою ціною українці готові купувати, за такою їм і продають. Ймовірно, вартість валюти буде близькою до курсів в українських банках.

Заборонять рекламу. Йдеться взагалі про будь-яку рекламу: у мережі, на вулицях. Завдання – зробити так, щоб українці згадували про обмінники лише тоді, коли їм справді потрібно купити долари.

Збільшать податки. Внесуть обов’язковий щомісячний внесок, який мають сплачувати усі обмінники, незважаючи на розмір їхнього прибутку.

Підсилить контроль. Після письмового попередження пропонується забирати ліцензію на роботу обмінного пункту. А українцям запропонують активно нарікати на всіх порушників.

ВСЕ ЦЕ ПОВИННО ПРИВЕСТИ ДО ПОСЛАБЛЕННЯ ВПЛИВУ ВАЛЮТНИХ СПЕКУЛЯНТІВ НА КОЛИВАННЯ КУРСУ ГРИВНІ

Джерело: сторінка Олександра Охріменка у соцмережі Фейсбук.