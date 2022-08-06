Валюту в обмінниках продаватимуть за кардинально новими правилами - Олександр Охріменко
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 39
Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко розповів про нові правила продажу валюти в Україні:
Валюту в обмінниках продаватимуть за кардинально новими правилами
Нововведення базуються на чотирьох основних китах:
- Обмежать курс в обмінниках. Нині вони ставлять будь-які ціни та контролює їх лише ситуація на ринку: за якою ціною українці готові купувати, за такою їм і продають. Ймовірно, вартість валюти буде близькою до курсів в українських банках.
- Заборонять рекламу. Йдеться взагалі про будь-яку рекламу: у мережі, на вулицях. Завдання – зробити так, щоб українці згадували про обмінники лише тоді, коли їм справді потрібно купити долари.
- Збільшать податки. Внесуть обов’язковий щомісячний внесок, який мають сплачувати усі обмінники, незважаючи на розмір їхнього прибутку.
- Підсилить контроль. Після письмового попередження пропонується забирати ліцензію на роботу обмінного пункту. А українцям запропонують активно нарікати на всіх порушників.
ВСЕ ЦЕ ПОВИННО ПРИВЕСТИ ДО ПОСЛАБЛЕННЯ ВПЛИВУ ВАЛЮТНИХ СПЕКУЛЯНТІВ НА КОЛИВАННЯ КУРСУ ГРИВНІ
Джерело: сторінка Олександра Охріменка у соцмережі Фейсбук.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.