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Валюту в обмінниках продаватимуть за кардинально новими правилами - Олександр Охріменко

Автор
Олександр Охріменко Олександр Охріменко
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Обмін валют Новина оновлена 06 серпня 2022, 01:11
Обмін валют

Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко розповів про нові правила продажу валюти в Україні:

Валюту в обмінниках продаватимуть за кардинально новими правилами

Нововведення базуються на чотирьох основних китах:

  • Обмежать курс в обмінниках. Нині вони ставлять будь-які ціни та контролює їх лише ситуація на ринку: за якою ціною українці готові купувати, за такою їм і продають. Ймовірно, вартість валюти буде близькою до курсів в українських банках.
  • Заборонять рекламу. Йдеться взагалі про будь-яку рекламу: у мережі, на вулицях. Завдання – зробити так, щоб українці згадували про обмінники лише тоді, коли їм справді потрібно купити долари.
  • Збільшать податки. Внесуть обов’язковий щомісячний внесок, який мають сплачувати усі обмінники, незважаючи на розмір їхнього прибутку.
  • Підсилить контроль. Після письмового попередження пропонується забирати ліцензію на роботу обмінного пункту. А українцям запропонують активно нарікати на всіх порушників.

ВСЕ ЦЕ ПОВИННО ПРИВЕСТИ ДО ПОСЛАБЛЕННЯ ВПЛИВУ ВАЛЮТНИХ СПЕКУЛЯНТІВ НА КОЛИВАННЯ КУРСУ ГРИВНІ

Джерело: сторінка Олександра Охріменка у соцмережі Фейсбук.

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Теги:
#Долар #Правила #Обмін валют #Продаж #Обмінники