Валюту в обменниках будут продавать по кардинально новым правилам - Александр Охрименко
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Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассказал о новых правилах продажи валюты в Украине:
Валюту в обменниках будут продавать по кардинально новым правилам
Нововведения базируются на четырех основных китах:
- Ограничат курс в обменниках. Сейчас они ставят любые цены и контролирует их только ситуация на рынке: по какой цене украинцы готовы покупать, по такой им и продают. Вероятно, стоимость валюты будет близка к курсам в украинских банках.
- Запретят рекламу. Речь вообще о любой рекламе: в сети, на улицах. Задача – сделать так, чтобы украинцы вспоминали об обменниках только тогда, когда им действительно нужно купить доллары.
- Увеличат налоги. Внесут обязательный ежемесячный взнос, который должны платить все обменники, невзирая на размер их прибыли.
- Усилят контроль. После письменного предупреждения предлагается забирать лицензию на работу обменного пункта. А украинцам предложат активно жаловаться на всех нарушителей.
ВСЕ ЭТО ДОЛЖНО ПРИВЕСТИ К ОСЛАБЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ВАЛЮТНЫХ СПЕКУЛЯНТОВ НА КОЛЕБАНИЯ КУРСА ГРИВНЫ
Источник: страница Александра Охрименко в соцсети Фейсбук.
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