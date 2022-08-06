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Валюту в обменниках будут продавать по кардинально новым правилам - Александр Охрименко

Автор
Александр Охрименко Александр Охрименко
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Обмен валют Новость обновлена 06 августа 2022, 01:11
Обмен валют

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассказал о новых правилах продажи валюты в Украине:

Валюту в обменниках будут продавать по кардинально новым правилам

Нововведения базируются на четырех основных китах:

  • Ограничат курс в обменниках. Сейчас они ставят любые цены и контролирует их только ситуация на рынке: по какой цене украинцы готовы покупать, по такой им и продают. Вероятно, стоимость валюты будет близка к курсам в украинских банках.
  • Запретят рекламу. Речь вообще о любой рекламе: в сети, на улицах. Задача – сделать так, чтобы украинцы вспоминали об обменниках только тогда, когда им действительно нужно купить доллары.
  • Увеличат налоги. Внесут обязательный ежемесячный взнос, который должны платить все обменники, невзирая на размер их прибыли.
  • Усилят контроль. После письменного предупреждения предлагается забирать лицензию на работу обменного пункта. А украинцам предложат активно жаловаться на всех нарушителей.

ВСЕ ЭТО ДОЛЖНО ПРИВЕСТИ К ОСЛАБЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ВАЛЮТНЫХ СПЕКУЛЯНТОВ НА КОЛЕБАНИЯ КУРСА ГРИВНЫ

Источник: страница Александра Охрименко в соцсети Фейсбук.

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Теги:
#Доллар #Правила #Обмен валют #Продажа #Обменники