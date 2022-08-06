Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассказал о новых правилах продажи валюты в Украине:

Валюту в обменниках будут продавать по кардинально новым правилам

Нововведения базируются на четырех основных китах:

Ограничат курс в обменниках. Сейчас они ставят любые цены и контролирует их только ситуация на рынке: по какой цене украинцы готовы покупать, по такой им и продают. Вероятно, стоимость валюты будет близка к курсам в украинских банках.

Запретят рекламу. Речь вообще о любой рекламе: в сети, на улицах. Задача – сделать так, чтобы украинцы вспоминали об обменниках только тогда, когда им действительно нужно купить доллары.

Увеличат налоги. Внесут обязательный ежемесячный взнос, который должны платить все обменники, невзирая на размер их прибыли.

Усилят контроль. После письменного предупреждения предлагается забирать лицензию на работу обменного пункта. А украинцам предложат активно жаловаться на всех нарушителей.

ВСЕ ЭТО ДОЛЖНО ПРИВЕСТИ К ОСЛАБЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ВАЛЮТНЫХ СПЕКУЛЯНТОВ НА КОЛЕБАНИЯ КУРСА ГРИВНЫ

Источник: страница Александра Охрименко в соцсети Фейсбук.