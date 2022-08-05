НБУ закрыл сотни пунктов обмена валют: что произошло

Компании, которым аннулировали лицензии, занимали около 15% всего рынка обмена валют

Национальный банк Украины, недавно запретивший пунктам обмена валют выставлять уличные табло с курсом, начал проверку соблюдения финансовыми компаниями, работающими на этом рынке, своих требований. Как результат – 4 компаниям аннулировали лицензии, что повлечет закрытие сотен обменных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, которая также добавила, что две финансовые компании получили письменные предупреждения и вынуждены будут платить штрафы. В Нацбанке отметили, что закрытые компании (ООО "ФК "Константа М", ООО "ДСД Финанс", ООО "24 Онлайн", ООО "Финансовая гарантия") занимали около 15% рынка наличного обмена валют, они владели более 600 обменных пунктов."24 Онлайн" также получила штраф, как и "ФК "Финофис". Обе вынуждены будут выплатить по 151 000 грн."

Всего в НБУ отчитались, что после ужесточения требований к обменным операциям провели 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений. "По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование в проведении таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения", — пожаловались в регуляторе.

Перечисленные решения, а также ряд других, менее масштабных, были приняты на заседании Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 августа 2022 года. В Нацбанке пообещали, что продолжат проверки, чтобы обеспечить прозрачный рынок обмена валюты в Украине.

Как сообщал Телеграф, кроме запрета вывешивать табло с курсами, Нацбанк ввел также усиленные требования к помещениям, где осуществляют обмен валюты.