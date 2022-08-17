Владі зараз дуже не хочеться визнавати, що вона перед війною наробила помилок, але все ж доведеться, щоби не помилитись ще сильніше знову

Обговорювати тезу, що "українців не попереджали про війну бо тоді б війну програли" не має жодного сенсу. Тому що ця теза беззмістовна. Вона абсолютно не має сенсу. Люди, знайомі з логікою, можуть втратити розум, якщо будуть ії аналізувати і намагатися знайти прихований сенс.

І всі це розуміють. Навіть ті, хто її повторюють.

Виправдання цих ідей вбиває імідж тих, хто їх виправдовує.

Правда в тому, що дуже важко визнавати помилку. Важко визнавати, що не вірили американській розвідці і тому помилилися. Важко визнавати, що недооцінили безумство путіна і росії в цілому і тому помилилися. Важко визнавати, що вірили тільки в напад на Донбасі і тому не готувалися на півночі. Важко визнавати, що фінансували дороги тому що дуже хотіли їх фінансувати і тому не виділяли гроші на безпеку, а це була помилка. Важко визнаватися, що скоріш вірили розмовам про коварних англосаксів, ніж про те, що російські війська підуть з Білорусі, тим більше через Чорнобильську зону.

Важко визнавати помилку. Але треба. Тим більше, що так помилялися багато людей і не тільки в Україні.

Бо просування тез, які не мають жодного сенсу, спочатку змусить всіх сміятись. А потім все рівно доведеться визнати помилку.

А ще тому, що треба не допустити помилку знов. І тому треба пам'ятати, що ті люди, що говорили про коварних англосаксів – наближали Бучу. Бо вони знов і знов скоро будуть повторювати антизахідні тези, маскуючи свій руський мир головного мозку. Граючі на боці ворога. Що саме ці люди будуть стримувати реформи і вбивати клин у нашу співпрацю із цивілізованим світом. Саме ці люди можуть нівелювати найбільшу перемогу українського народу. І вони набагато небезпечніші, ніж визнання помилки і політичні наслідки, які це може принести.

Помилки треба визнавати. Брати на себе відповідальність за них. І більше ніколи їх не повторювати. Бо ці помилки дуже дорого нам всім коштують.