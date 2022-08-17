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Заява Зеленського про захоплення за три дні не має сенсу, але фатальна помилка може бути в іншому - Сергій Фурса

Автор
Сергій Фурса Сергій Фурса
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Зеленський знов зробив беззмістовну заяву, але аналізувати слід не її
Зеленський знов зробив беззмістовну заяву, але аналізувати слід не її

Владі зараз дуже не хочеться визнавати, що вона перед війною наробила помилок, але все ж доведеться, щоби не помилитись ще сильніше знову

Обговорювати тезу, що "українців не попереджали про війну бо тоді б війну програли" не має жодного сенсу. Тому що ця теза беззмістовна. Вона абсолютно не має сенсу. Люди, знайомі з логікою, можуть втратити розум, якщо будуть ії аналізувати і намагатися знайти прихований сенс.

І всі це розуміють. Навіть ті, хто її повторюють.

Виправдання цих ідей вбиває імідж тих, хто їх виправдовує.

Правда в тому, що дуже важко визнавати помилку. Важко визнавати, що не вірили американській розвідці і тому помилилися. Важко визнавати, що недооцінили безумство путіна і росії в цілому і тому помилилися. Важко визнавати, що вірили тільки в напад на Донбасі і тому не готувалися на півночі. Важко визнавати, що фінансували дороги тому що дуже хотіли їх фінансувати і тому не виділяли гроші на безпеку, а це була помилка. Важко визнаватися, що скоріш вірили розмовам про коварних англосаксів, ніж про те, що російські війська підуть з Білорусі, тим більше через Чорнобильську зону.

Важко визнавати помилку. Але треба. Тим більше, що так помилялися багато людей і не тільки в Україні.

Бо просування тез, які не мають жодного сенсу, спочатку змусить всіх сміятись. А потім все рівно доведеться визнати помилку.

А ще тому, що треба не допустити помилку знов. І тому треба пам'ятати, що ті люди, що говорили про коварних англосаксів – наближали Бучу. Бо вони знов і знов скоро будуть повторювати антизахідні тези, маскуючи свій руський мир головного мозку. Граючі на боці ворога. Що саме ці люди будуть стримувати реформи і вбивати клин у нашу співпрацю із цивілізованим світом. Саме ці люди можуть нівелювати найбільшу перемогу українського народу. І вони набагато небезпечніші, ніж визнання помилки і політичні наслідки, які це може принести.

Помилки треба визнавати. Брати на себе відповідальність за них. І більше ніколи їх не повторювати. Бо ці помилки дуже дорого нам всім коштують.

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Теги:
#Помилка #Володимир Зеленський #Сергій Фурса #Наслідки