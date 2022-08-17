Властям сейчас очень не хочется признавать, что они перед войной совершили ошибки, но все же придется, чтобы не ошибиться еще сильнее снова

Обсуждать тезис, что "украинцев не предупреждали о войне потому что тогда войну бы проиграли" не имеет никакого смысла. Потому что этот тезис бессодержателен. Он совершенно бессмысленный. Люди, знакомые с логикой, могут потерять рассудок, если будут его анализировать и пытаться найти скрытый смысл.

И все это понимают. Даже те, кто его повторяют.

Оправдание этих идей убивает имидж оправдывающих их.

Правда в том, что очень тяжело признавать ошибку. Трудно признавать, что не верили американской разведке и потому ошиблись. Трудно признавать, что недооценили безумие путина и россии в целом и потому ошиблись. Трудно признавать, что верили только в нападение на Донбассе и потому не готовились к северу. Трудно признавать, что финансировали дороги, потому что очень хотели их финансировать и поэтому не выделяли деньги на безопасность, а это была ошибка. Трудно признаваться, что скорее верили разговорам о коварных англосаксах, чем о том, что русские войска пойдут из Беларуси, тем более через Чернобыльскую зону.

Трудно признавать ошибку. Но нужно. Тем более что так ошибались многие люди и не только в Украине.

Ибо продвижение тезисов, не имеющих никакого смысла, сначала заставит всех смеяться. А потом все равно придется признать ошибку.

А еще потому, что нужно не допустить ошибки снова. И поэтому нужно помнить, что те люди, которые говорили о коварных англосаксах – приближали Бучу. Ибо они снова и снова скоро будут повторять антизападные тезисы, маскируя свой русский мир головного мозга. Играя на стороне врага. Что именно эти люди будут сдерживать реформы и вбивать клин в наше сотрудничество с цивилизованным миром. Именно эти люди могут нивелировать величайшую победу украинского народа. И они гораздо опаснее признания ошибки и политических последствий, которые это может принести.

Ошибки следует признавать. Брать на себя ответственность за них. И больше никогда их не повторять. Ибо эти ошибки очень дорого нам всем стоят.