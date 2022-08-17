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Заявление Зеленского о захвате за три дня не имеет смысла, но роковая ошибка может быть в другом - Сергей Фурса

Автор
Сергей Фурса Сергей Фурса
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Зеленский снова сделал бессодержательное заявление, но анализировать следует не его
Зеленский снова сделал бессодержательное заявление, но анализировать следует не его

Властям сейчас очень не хочется признавать, что они перед войной совершили ошибки, но все же придется, чтобы не ошибиться еще сильнее снова

Обсуждать тезис, что "украинцев не предупреждали о войне потому что тогда войну бы проиграли" не имеет никакого смысла. Потому что этот тезис бессодержателен. Он совершенно бессмысленный. Люди, знакомые с логикой, могут потерять рассудок, если будут его анализировать и пытаться найти скрытый смысл.

И все это понимают. Даже те, кто его повторяют.

Оправдание этих идей убивает имидж оправдывающих их.

Правда в том, что очень тяжело признавать ошибку. Трудно признавать, что не верили американской разведке и потому ошиблись. Трудно признавать, что недооценили безумие путина и россии в целом и потому ошиблись. Трудно признавать, что верили только в нападение на Донбассе и потому не готовились к северу. Трудно признавать, что финансировали дороги, потому что очень хотели их финансировать и поэтому не выделяли деньги на безопасность, а это была ошибка. Трудно признаваться, что скорее верили разговорам о коварных англосаксах, чем о том, что русские войска пойдут из Беларуси, тем более через Чернобыльскую зону.

Трудно признавать ошибку. Но нужно. Тем более что так ошибались многие люди и не только в Украине.

Ибо продвижение тезисов, не имеющих никакого смысла, сначала заставит всех смеяться. А потом все равно придется признать ошибку.

А еще потому, что нужно не допустить ошибки снова. И поэтому нужно помнить, что те люди, которые говорили о коварных англосаксах – приближали Бучу. Ибо они снова и снова скоро будут повторять антизападные тезисы, маскируя свой русский мир головного мозга. Играя на стороне врага. Что именно эти люди будут сдерживать реформы и вбивать клин в наше сотрудничество с цивилизованным миром. Именно эти люди могут нивелировать величайшую победу украинского народа. И они гораздо опаснее признания ошибки и политических последствий, которые это может принести.

Ошибки следует признавать. Брать на себя ответственность за них. И больше никогда их не повторять. Ибо эти ошибки очень дорого нам всем стоят.

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#Ошибка #Владимир Зеленский #Сергей Фурса #Наслідки