Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко розповів, чому план росії щодо призначення гауляйтерів на окупованих територіях України не спрацює

Варяги

Ось прийшло повідомлення про призначення ще одного гауляйтера. Цього разу у Харківську область (хоча Кавказ. Реалії. пише — Херсонську) призначають мера Краснодару Андрєя Алєксєєнка. Це у них виявляється — кар'єрний ривок.

Як і очікувалося — росіянці активно міняють місцевих колаборантів на заїжджих.

Як то кажуть — мавр зробив свою справу, мавр може йти.

Міняють з кількох причин:

1) Зрада потрібна ворогові — зрадник нікому;

2) цих усіляких сальдів і балицьких не поважають не те що сусіди, а і їх собаки. Навіщо тримати навіть на побігеньках людей, яких співмешканці називають "воно" і презирливо, і з огидою дивляться.

3) росіянці чомусь думають, що якщо покерувати сюди приїдуть десь з расєюшки, то такому варягу тут в рота заглядатимуть. Бо аякже, з метрополії в колонію прибув. Тільки тут до всіляких масквічєй і раніше ставилися без подобострастія, то зараз максимум до них: "Тихтотакойдавайдосвіданья". Але в кремлі досі вірять, що це має спрацювати.

Мені старі дядьки в Лебедині розказували якось бувальщину.

Прислали на початку колективізації (був тоді такий рух двадцятип'ятитисячників) з ленінграду роботягу сталевара. Пролетарій. Гегемон, йопта. Чим не голова колгоспу?

І якось обговорювали дядьки, як доставити в Ромни на станцію гусей. Щоб їх потім повезли на прокорм пітєрскіх трудящіх.

І якийсь дядько каже: та взуємо гусей та й поженемо своїм ходом.

Пролетарій возбудився, бо подумав: буквально над ним селяни насміхаються.

Тоді дядьки телепню пояснили, що "взути" гусей, це помазати їх лапи смолою. І вони таким чином можуть переходити своїм ходом на сотню кілометрів за 2-3 дні. І лапи не зітруть.

Відбули цю повинність. І тут приходить рознарядка: доставити в Ромни на станцію колгоспних кролів, бо пітєрци хочуть дієтичного чогось.

І ось пітєрський голова колгоспу і каже: а чьто, абуєм сєйчас кролікав і пагонім сваїм ходам.

Дядьків повалило від сміху.

Отакі от крєпкіє хазяйствєннікі і зараз з окупантами понаїдуть. Звичайно усім цим варягам доведеться тікати попереду армії. І вже скоро.

Але крові нашої вони поп'ють. І кролів з гусями по наших селах поїдять. Як і черешні з кавунами.

Зате ж чимало їх і удобрять наші чорноземи.

І родитиме ця земля щедро. Для нас.

Джерело: Facebook-сторінка Віктора Бобиренка