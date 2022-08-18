Блогер та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів про можливості супутника, який придбали українці через Фонд Притули

Трохи про наш новий супутник

Україна вже одержала його у своє повне розпорядження. Роздільна здатність знімків із супутника – це до 25 сантиметрів на піксель. Наприклад, знамениті знімки від Maxar, це 50 чи 30 сантиметрів на піксель. Це дозволяє спостерігати театр воєнних дій на тактичному та оперативному рівнях вдень і вночі, у будь-яку погоду.

Для порівняння, нещодавно запущений іранський супутник, збудований у рф, за різними даними має від 1,1 до 2,5 метрів на піксель. За найоптимістичнішими прогнозами, можливо, до 70 сантиметрів на піксель. Це дозволяє спостерігати театр військових дій лише на оперативному та стратегічних рівнях і не за будь-якої погоди.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Люди, які пишуть "навіщо супутник, якщо США дає дані", ви дивні Український блогер, телеведучий та політичний діяч Антон Швець пояснив, чим супутник, який купив Сергій Притула за гроші на "Байрактари", важливий для військових

Маленький бліцлікнеп:

Тактичний рівень у військовій справі – це найменший рівень – безпосередньо поле бою.

Стратегічний рівень у військовій справі – це найвищий рівень, він охоплює загальнонаціональні масштаби.

Оперативний рівень війни — це сполучна ланка між тактичним та стратегічним рівнем.

Фото: Кримський міст із нашого нового супутника. Оригінальний знімок можна збільшити так, що ви побачите окремі машини та конкретних людей.

Фото Кримського мосту із супутника

Якість зображень із супутника в залежності від роздільної здатності знімка