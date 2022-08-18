Наш новий супутник дозволяє спостерігати театр воєнних дій вдень і вночі, у будь-яку погоду - Ігаль Левін
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Блогер та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів про можливості супутника, який придбали українці через Фонд Притули
Україна вже одержала його у своє повне розпорядження. Роздільна здатність знімків із супутника – це до 25 сантиметрів на піксель. Наприклад, знамениті знімки від Maxar, це 50 чи 30 сантиметрів на піксель. Це дозволяє спостерігати театр воєнних дій на тактичному та оперативному рівнях вдень і вночі, у будь-яку погоду.
Для порівняння, нещодавно запущений іранський супутник, збудований у рф, за різними даними має від 1,1 до 2,5 метрів на піксель. За найоптимістичнішими прогнозами, можливо, до 70 сантиметрів на піксель. Це дозволяє спостерігати театр військових дій лише на оперативному та стратегічних рівнях і не за будь-якої погоди.
Маленький бліцлікнеп:
Тактичний рівень у військовій справі – це найменший рівень – безпосередньо поле бою.
Стратегічний рівень у військовій справі – це найвищий рівень, він охоплює загальнонаціональні масштаби.
Оперативний рівень війни — це сполучна ланка між тактичним та стратегічним рівнем.
Фото: Кримський міст із нашого нового супутника. Оригінальний знімок можна збільшити так, що ви побачите окремі машини та конкретних людей.
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