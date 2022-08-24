Екс-нардеп, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов спеціально для "Телеграфу" оцінив, які важливі свята в Україні з’являться, окрім Дня Незалежності

Цінність деяких понять усвідомлюється сильніше через загрозу їхньої втрати. Сьогоднішній День Незалежності – особливий.

Саме зараз українці зрозуміли, що незалежність – не лише офіційна назва державного свята. Ми реально побачили загрозу незалежності, яка означає загрозу кожній українській родині.

Прихід військ російського агресора – "чужих", з чужими порядками та вимогами – тепер лише посилив цінність незалежності та потребу її захищати. Кожна країна має своє державне свято, в яке проводять урочистості та приймають вітання. Як правило, це день здобуття незалежності від метрополії. У країнах, які не були колоніями чи залежними територіями, вигадують інші приводи для встановлення національного свята. Для України тепер питань не залишається, хоча ми можемо очікувати на певну конкуренцію двох дат – майбутнього свята Перемоги у війні та Дня Незалежності.

У майбутніх святкуваннях явно зросте увага до захисників країни. Відновлять військові паради, які показуватимуть готовність відобразити будь-яку агресію. Буде створено величний меморіал пам’яті полеглих героїв – і це стане основою нових традицій та ідеології. Відображення агресії російської імперії поєднуватимуться з розвитком української економіки та інтеграцією до європейських структур.

У своєму привітанні до Дня Незалежності президент Володимир Зеленський наголосив, що українська війна за незалежність розбудила та об’єднала Європу, яка тепер поряд з Україною бореться проти загарбників. А після війни та післявоєнного відновлення у нас з’явиться ще одне конкуруюче свято – День вступу до Європейського Союзу.