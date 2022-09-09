Експерт із міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу" розповів, що може вплинути на можливість зустрічі українського та російського президентів

У МЗС росії заявили, що поки не мають планів щодо зустрічі Зеленського і путіна на листопадовому саміті Великої Двадцятки в Індонезії.

Насправді відбудеться чи не відбудеться зустріч українського та російського президента на цьому заході, залежатиме від двох чинників.

По-перше, від того, як розпочнеться опалювальний сезон у Європі та Україні. Цей чинник впливатиме як на українські, так і російські переговорні позиції.

По-друге, ситуація на фронті. Якщо ЗСУ зможуть розвинути успіх, який ми бачимо останнім часом у Херсонській та Харківській областях, це посилюватиме наші переговорні позиції. І, швидше за все, про мирні переговори за такого розкладу ніхто говорити не стане. Позиція офіційного Києва посилюватиметься. Ми захочемо вже не просто мирних переговорів, а щоб росія сама пішла на поступки. Зважаючи на все, вона найближчим часом цього робити не збирається. Отже – ні зустрічі Зеленського з путіним в Індонезії, ні мирних переговорів у найближчому майбутньому не буде.

Якщо ж ситуація на фронті застигне або почне ставати гіршою для нас, тоді західні країни можуть спробувати організувати зустріч Зеленського та путіна в Індонезії. Користуючись тим, що саміт рівня G20 – рідкісний випадок, коли їх можна звести на полях цього заходу, куди запросили обох лідерів.

Резюмуючи: саме військова ситуація та початок опалювального сезону (успіх чи не успіх санкцій) є головними чинниками, що впливають на те, чи бути зустрічі Зеленського та путіна в Індонезії.

Але навіть у випадку, якщо така зустріч відбудеться, вона точно не закінчиться якоюсь угодою. Під час таких зустрічей, як правило, лише узгоджують якісь позиції. А потім уже, на нижчому рівні, йде робота над текстом перемир’я чи мирного договору.