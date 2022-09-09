У путіна прокоментували можливість зустрічі із Зеленським на саміті G20

Індонезія не проти стати майданчиком для діалогу українського та російського лідерів

Зусилля іноземних політиків щодо організації особистої зустрічі українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора володимира Путіна поки що не увінчуються успіхом. Незважаючи на готовність Індонезії забезпечити можливість переговорів для політиків під час саміту країн Великої Двадцятки, в МЗС рф заявили, що таких планів поки що не мають.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на заяву місцевих дипломатів. При цьому росіяни не забувають нагадувати, що нібито регулярно виступають за мирне вирішення військового конфлікту в Україні, який самі ж і почали.

Остаточного рішення щодо ймовірних переговорів між українським та російським лідерами немає. По суті, у російському міністерстві закордонних справ навіть не підтвердили бажання взяти участь у двосторонньому діалозі з Україною.

При цьому, як відомо, індонезійські політики всіляко виступають за якнайшвидше завершення російсько-української війни. Для цього вони навіть готові надати всі необхідні майданчики, які б знадобилися Зеленському та путіну для зустрічі.

Нагадаємо, що саміт G20 заплановано на листопад 2022 року. Володимир Зеленський є одним із запрошених учасників дипломатичного заходу. При цьому очна присутність путіну в Індонезії раніше викликала великі сумніви.

Додамо, що Індонезія стала однією з багатьох країн, які не проти прикласти руку до організації історичного діалогу Зеленський-путін. Раніше одним із найзапекліших адептів такого вирішення ситуації була Туреччина. Президент Реджеп Ердоган неодноразово озвучував, що пропонував українському лідеру організувати зустріч на турецькій території.