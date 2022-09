Політичний аналітик Марія Золкіна розповіла, що далеко не всі на Заході вірять у те, що Україна здатна перемогти у війні

Два дні я була учасницею (Chatham House rules) Konferencja- The Shifting Limits of State Action. The World after Pandemics and the War in Ukraine. Чудовий підбір спікерів і учасників в тому сенсі, що рівень майже кожного – високий, авторитетність і впливовість у відповідних колах – теж.

І оскільки я не можу, на жаль, цитувати цих людей, бо у багатьох був би шок, то я зазначу просто ті меседжі, які я чула від впливових консультантів і професорів топових університетів:

жодного розпаду Росії – це катастрофічний сценарій, якого варто уникнути;

повної поразки Росії не можна допустити, бо це спровокує ядерну війну;

що таке перемога України – неясно, сказати, що Україні доведеться пожертвувати територіями наважився лише один учасник, але ще мінімум декілька впливових лідерів громадської думки в наших партнерських країнах по-моєму були просто в шоці від мого опонування і вирішили відбутися обтічними фразами на цю тему;

дискусія між західними експертами проходить в дусі "ні слова про дракона". Я одразу на перші же панелі підняла градус тим, що не можна уникати тем, які тобі здаються "страшними". А не розглядати варіанти поразки Росії і її дезінтеграції, що дуже ймовірно як логічний наслідок її поразки – це саме такий випадок. Коли західна аналітика не розглядає пізні варіанти, а зупиняється без аналізу на тому, що є менш затратним з точки зору зусиль, щоб поменше всього змінювати.

а тепер "найцікавіше": Росія "contributed" до створення української держави; два народи – неймовірні близькі і медіація, переговори і примирення треба починати якнайшвидше; захід спровокував Росію наближенням України до НАТО; США інспірували Майдан; США відповідальні за те, що Росія стала такою агресивною; Росія нікуди не дінеться, треба з нею домовлятися (за рахунок України).

Звісно, ці меседжі поділяли не всі, але позицію наших прихильників описувати не стану – там все ясно.

Але ці речі говорили відомі і впливові в своїх середовищах люди. Різних середовищах.

Так що не розслабляймося