Відомий український блогер і військовий експерт Кирило Данильченко розповів, що випливає з вибуху на мосту через Керченську протоку

"Кримський міст збудований за технологією купола над реактором АЕС", — наводить тижневик "Зірка" слова співробітника управління ФСБ, який відповідає за безпеку шляхопроводу. Це означає, що прольоти моста витримають пряме влучення літака.

Ну і там далі багато літер про бойових дельфінів, що перейшли на службу з кримських розплідників і хвилі, що зводять з розуму плавців. Х*як, радіо Маяк. Звичайні металеві прольоти. Ніколи такого не було і знову. Щоб мультики показували одному старому дідові.

Ось, до речі, добре видно, що полотно знизу підкоптилося мінімально, там де хвиля затекла між швами. Ну як воно зверху виглядає, чи всі бачили на знімках Максара? Горіло як наші небрати під Харковом. У принципі, все зрозуміло з підводними дронами верхи на АТАКАМСі, так.

Через Керченський міст пускають автомобілі у реверсивному режимі. Все під контролем, все працює, але фури, будь ласка, на пором. РФ у нас як Гарольд, який приховує біль. Все завжди під контролем, але заганяти важку техніку та крани на міст — це означає перекрити його на кілька тижнів. Поламали улюблену іграшку діда, символ Росії, котра встала з колін. Ні потоків, ні мосту — лише один старий хворий на витиран КДБ.

Ще незрозуміло, чи є в регіоні крани, здатні укладати прольоти, а з кораблями в сезон штормів теж не просто. Потяги можуть йти однією з двох колій, але потрібно робити дефектацію та ремонтні склади підтягувати, а це затор.

Країна фантик. Країна намальований начальству малюнок. Ракети на інших фізичних принципах, технології в АЕС, російськомовні дельфіни, спеціальні загони ФСБ, підходи, що охороняють.

А доходить до справи — прокладки замість устілок, тампони замість ІПП, даішник ліниво колупається біля фури. Туди можна було завезти цар бомбу за бажання.

А пропагандони не можуть запам’ятати, що атака легітимних цілей називається не теракт, а диверсія.

Ну, це те, чим займався Старинов і йому поставили за це пам’ятники любителі дідів. Ну, там фашистів підривав у Харкові в будинках, рейкова війна, 256 мостів знищив. Ну, ви чого, забули?

Просто фашисти ви тепер.