Медіаексперт Тетяна Попова спеціально для "Телеграфа" прокоментувала підсумки зустрічі

Шоста зустріч міністрів оборони близько 50 країн НАТО та союзників у форматі "Рамштайн", яка розпочалася 12 жовтня та триватиме 13-го, продемонструвала збільшення підтримки України у боротьбі проти агресії російської федерації.

Ще до її початку три країни (Німеччина, Нідерланди, Канада) повідомили про нові пакети військової допомоги для України.

Так, Німеччина надасть нам вже цього місяця САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ Mars II, Нідерланди – додаткові зенітні ракети на 15 мільйонів євро, Канада – артилерійські снаряди (на 15 мільйонів доларів), 500 тисяч одиниць зимового військового одягу, допоможе із забезпеченням супутників.

На власне зустрічі традиційно роздавали документ України – із запитом. І наша країна чітко наголошувала, що хоче отримати від західних партнерів більше ракетних систем, артилерії та систем ППО. Що є більш ніж актуальним на тлі терористичних ракетних ударів росіянами по критичній інфраструктурі нашої країни.

Просили також додатково снарядів стандарту НАТО. У розділі "Артилерія" вказувалося, що ЗСУ хочуть отримати більше гаубиць, САУ, нестандартних гаубиць, що буксируються, а також більше додаткових боєприпасів 122, 152 і 155 мм.

Але пріоритетом є ППО. Це підтвердив, до речі, генсек НАТО Столтенберг.

Україна просила ракети для радянських систем "Бук" та С-300, додаткових західних та радянських систем ближнього радіусу дії. Йшлося і про перехід на багаторівневі західні системи протиповітряної оборони стандартів НАТО.

Серед інших запитів – радари, засоби берегової оборони, радіоелектронної боротьби, танки.

Ми вже бачимо, що пішла реакція на запити щодо ППО, РСЗВ, гаубиць та боєприпасів до них. Та сама Британія поставить Україні ще 16 гаубиць та ракети середньої дальності AMRAAM для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Щось афішується, щось залишається за кадром. Але факт залишається фактом – нам допомагатимуть закрити небо та наблизити перемогу над російським агресором.