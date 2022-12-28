При боротьбі з "літаючими мопедами" та крилатими ракетами росіян немає панацеї

Експерт Defense Express Іван Киричевський назвав показовий для України момент в атаці КНДР на Південну Корею

При боротьбі з "літаючими мопедами" та крилатими ракетами росіян нема "панацеї", що дає 100% результат. Це показує, наприклад, "невеличкий переполох", який вчора відбувся у Південній Кореї.

- Північна Корея випустила декілька малих безпілотників, які успішно перетнули демаркаційну лінію, без перешкод долетіли навіть до Сеулу, столиці Південної Кореї. Південнокорейські військові нічого з цим зробити не змогли, хоча підняли у повітря ударні вертольоти та літаки, що виконали по дронам ворога понад 100 пострілів. ВПС Південної Кореї при цьому навіть втратили легкий турбогвинтовий штурмовик КА-1 (в чомусь схожий на бразильський Super Tucano).

Хоча здавалось би, що подібного провалу з південнокорейською ППО бути не могло. Хоча б тому, що там регулярно тренуються збивати північнокорейські Ан-2, котрі в кількості двох сотень штук мають закидати диверсантів у випадку "великої війни".

Цей приклад для нас показовий ось чим. Як тільки відбулись перші удари "літаючими мопедами" по Києву та іншим великим містам України, були пропозиції, наприклад, купити ті самі бразильські Super Tucano, щоб відстрілювати "Шахеди" в стилі повітряних боїв часів Другої світової.

Або ж, що для 100% захисту великих міст достатньо, — розставити на висотках 6-ствольні зенітки M167 Vulcan, як це зробила та сама Південна Корея.

Як бачимо, наявність одразу двох інструментів на рівні "панацеї" південним корейцям не допомогла ефективно відбити атаку ворожих дронів.

Бо все вирішує не "вундерваффе", а ефективність використання наявних сил та засобів. У чому ЗСУ насправді показують наочний приклад для армій інших країн світу.

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