Эксперт Defense Express Иван Киричевский назвал показательный для Украины момент в атаке КНДР на Южную Корею

При борьбе с "летающими мопедами" и крылатыми ракетами россиян нет "панацеи", которая дает 100% результат. Это показывает, например, "небольшой переполох", произошедший вчера в Южной Корее.

- Северная Корея выпустила несколько маленьких беспилотников, успешно пересекших демаркационную линию, беспрепятственно долетев даже до Сеула, столицы Южной Кореи. Южнокорейские военные ничего с этим поделать не смогли, хотя подняли в воздух ударные вертолеты и самолеты, выполнившие по дронам врага более 100 выстрелов. ВВС Южной Кореи при этом даже потеряли легкий турбовинтовой штурмовик КА-1 (в чем-то похож на бразильский Super Tucano).

Хотя бы казалось, что подобного провала с южнокорейской ПВО быть не могло. Хотя бы потому, что там регулярно тренируются сбивать северокорейские Ан-2, которые в количестве двух сотен штук должны забрасывать диверсантов в случае "великой войны".

Этот пример для нас показателен следующим. Как только произошли первые удары "летающими мопедами" по Киеву и другим крупным городам Украины, были предложения, например, купить те же бразильские Super Tucano, чтобы отстреливать "Шахеды" в стиле воздушных боев времен Второй мировой.

Или же, что для 100% защиты крупных городов достаточно, расставить на высотках 6-ствольные зенитки M167 Vulcan, как это сделала та же Южная Корея.

Как видим, наличие сразу двух инструментов на уровне "панацеи" южным корейцам не помогло эффективно отразить атаку вражеских дронов.

Ибо все решает не "вундерваффе", а эффективность использования имеющихся сил и средств. В чем ВСУ действительно показывают наглядный пример для армий других стран мира.

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