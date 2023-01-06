Давайте дочекаємось: хто, скільки і коли поставить Україні танків та бронетехніки - Олексій Копитько
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Радник міністра оборони Олексій Копитько розповів, коли "складеться мозаїка"
Щодо танків та броньовиків, про яких почали з усіх боків заявляти.
Не треба поспішати. Давайте їх дочекаємось.
За два тижні очний Рамштайн, після нього буде якась картина: що, скільки і коли.
Грудень пройшов у публічних та (в основному) непублічних дебатах. Квінтесенція з нашого боку: немає логіки, щоб не давати нам бронетехніку. Взагалі ніякої. Питання в тому — який підхід найбільш раціональний щодо грошей/логістики/обслуговування. Бо багато нюансів.
Країни-виробники між собою конкурують. Те, що може бути передано зі складів, часто у дуже спірному стані.
Ну і політична інерція.
Але густота заяв — це само по собі непогано. На кінець місяця якась мозаїка складеться.
Джерело: Facebook-сторінка Олексія Копитько
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