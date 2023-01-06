Радник міністра оборони Олексій Копитько розповів, коли "складеться мозаїка"

Щодо танків та броньовиків, про яких почали з усіх боків заявляти.

Не треба поспішати. Давайте їх дочекаємось.

За два тижні очний Рамштайн, після нього буде якась картина: що, скільки і коли.

Грудень пройшов у публічних та (в основному) непублічних дебатах. Квінтесенція з нашого боку: немає логіки, щоб не давати нам бронетехніку. Взагалі ніякої. Питання в тому — який підхід найбільш раціональний щодо грошей/логістики/обслуговування. Бо багато нюансів.

Країни-виробники між собою конкурують. Те, що може бути передано зі складів, часто у дуже спірному стані.

Ну і політична інерція.

Але густота заяв — це само по собі непогано. На кінець місяця якась мозаїка складеться.

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Копитько