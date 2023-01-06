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Давайте дочекаємось: хто, скільки і коли поставить Україні танків та бронетехніки - Олексій Копитько

Автор
Олексій Копитько Олексій Копитько
Дата публікації
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Автор
Бронетехніка Новина оновлена 06 січня 2023, 12:20
Бронетехніка. Фото defence-ua.com

Радник міністра оборони Олексій Копитько розповів, коли "складеться мозаїка"

Щодо танків та броньовиків, про яких почали з усіх боків заявляти.

Не треба поспішати. Давайте їх дочекаємось.

За два тижні очний Рамштайн, після нього буде якась картина: що, скільки і коли.

Грудень пройшов у публічних та (в основному) непублічних дебатах. Квінтесенція з нашого боку: немає логіки, щоб не давати нам бронетехніку. Взагалі ніякої. Питання в тому — який підхід найбільш раціональний щодо грошей/логістики/обслуговування. Бо багато нюансів.

Країни-виробники між собою конкурують. Те, що може бути передано зі складів, часто у дуже спірному стані.

Ну і політична інерція.

Але густота заяв — це само по собі непогано. На кінець місяця якась мозаїка складеться.

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Копитько

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Теги:
#Танки #Військова допомога Україні #Олексій Копитько