Психолог-психотерапевт Олександра Зінькова після трагедії в Броварах дала кілька порад для українців, як витримати такі новини.

Рекомендації психолога:

Не тікайте всеціло від почуттів. Інколи ми намагаємося саме "переключити" себе, але це може бути шкідливо в перспективі для нашого емоційного стану.

Спробуйте дати назву тим почуттям, що наразі переживаєте.

Прислухайтесь та визначить, де в тілі "знаходиться" це почуття. Що це? Напруження? Біль? Тремтіння?

Знайдіть фізичну опору (стілець, стіна, підлога тощо), на яку можете спертися. Заплющить очі, зробіть вдих носом та дуже повільний видих ротом.

Зосередьтеся на тому фізичному відчутті, яке знайшли раніше. Відчуйте, як з видихом воно зменшується.

Повторюйте так кілька разів:

Вдих: концентруємося на фізичному відчутті почуття; Видих: зосереджуємося на тому, як це відчуття зменшується. Можете уявляти, як воно виходить із теплим повітрям під час видиху, або тане і виходить через піт на долонях тощо.

Розплющить очі та проговоріть те, що повʼязує з реальністю: скільки мені років? Як мене звати? Де я зараз знаходжуся? Що я зараз буду робити?

Памʼятайте: немає єдиного універсального способу проживати болісні та тривожні події.

Зробіть щось, що дасть можливість спрямувати тривогу у діяльність. Це може бути як робота, прибирання, допомога комусь, так і навпаки — можна зробити щось, що не потребує від Вас затрат фізичних та емоційних сил. Просто дайте собі перерву. Посидьте в тиші, пограйте у щось, почитайте. Ви маєте на це право.

Важливо: ми обираємо якусь діяльність не для того, щоб втекти від переживань, а для того, щоб їх пережити. А для того їх необхідно усвідомити.

Тримаймося.