Психолог-психотерапевт Александра Зинькова озвучила после трагедии в Броварах несколько советов для украинцев, как выдержать такие новости.

Рекомендации психолога:

Не убегайте полностью от чувств. Иногда мы стараемся именно "переключить" себя, но это может быть вредно в перспективе нашего эмоционального состояния.

Попытайтесь дать название тем чувствам, которые сейчас переживаете.

Прислушайтесь и определите, где в теле "находится" это чувство. Что это? Напряжение? Боль? Дрожь?

Найдите физическую опору (стул, стена, пол и т.п.), на которую можете опереться. Закройте глаза, сделайте вдох носом и очень медленно выдохите ртом.

Сосредоточьтесь на том физическом ощущении, которое нашли раньше. Почувствуйте, как с выдохом оно уменьшается.

Повторяйте несколько раз:

Вдох: концентрируемся на физическом ощущении чувств; Выдох: сосредотачиваемся на том, как это чувство уменьшается. Можете представлять, как оно выходит с теплым воздухом во время выдоха, или тает и выходит через пот на ладонях и т.д.

Откройте глаза и проговорите то, что связывает с реальностью: сколько мне лет? Как меня зовут? Где я сейчас нахожусь? Что я сейчас буду делать?

Помните: нет единого универсального способа проживать болезненные и тревожные события.

Сделайте что-нибудь, что позволит направить тревогу в деятельность. Это может быть как работа, уборка, помощь кому-то, так и наоборот – можно сделать что-то, что не требует от Вас затрат физических и эмоциональных сил. Просто дайте себе перерыв. Посидите в тишине, поиграйте во что-нибудь, почитайте. Вы имеете на это право.

Важно: мы выбираем какую-то деятельность не для того, чтобы уйти от переживаний, а для того, чтобы их пережить. А для того их нужно осознать.

Держимся.