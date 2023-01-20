Український політик, колишній голова МВС та генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що наступний масований удар Росії буде останнім

На всій території Соледару ідуть жорстокі бої, українська артилерія повністю накриває маленьке містечко. Ми ганяємо "вагнерівців", як тарганів, кошмаримо їх не тільки артилерією, а й дронами-камікадзе.

Соледар зараз — ловушка для "вагнерівців". Бо позаду них мовчки, без артпідтримки стоїть російська армія, яка не пускає їх назад, а попереду — ЗСУ. Це соледарська мясорубка — помста військовиків за хамські випади вагнерівців щодо рос генералітету. І ми цим із задоволенням користуємося, прокручуємо ручку мясорубки щодня.

Поза Соледаром — дуже важкі бої, ситуація важка, Бахмут під постійним натиском ворогів, вони рвуться до дороги на Дніпро і подекуди мають успіх. Ми їх нищимо сотнями в день, але їх багато і вони повзуть вдень і вночі.

Ми маємо розуміти: війна не складається виключно із переможних реляцій спікерів влади. Війна — це жорстокі бої, в яких подекуди повністю знищені села і містечка приходиться залишати, щоби відходити у більш захищені місця, бо ми бережемо не тільки території, а в першу чергу — життя бійців ЗСУ.

Варто визнати очевидне: військовий злочинець Путін, призвавши не менше 300 тисяч мобіків, призначив Герасимова, у якого є ще 200 тисяч строковиків, має сьогодні військо, втричі більше, ніж рік назад, коли росія відкрито напала на Україну. Так, техніки у них значно поменшало. Але Орда величезна.

Цей лютий буде дуже лютим. Це буде дуже важкий місяць. Нам треба звикати до того, що ситуація не завжди буде складатися з переможних новин.

Збройні сили зроблять все можливе, але я закликаю до масимальної мобілізації всього суспільства: і фронт, і тил мають знати, що лютий буде важким. Але це останній масований удар, на який здатен Путін.

Вистоїмо. Прейдемо в контратаку. Повернемо свої землі. Здобудемо перемогу.

Зараз час припиняти дріб’язкові інтриги і час мобілізувати все суспільство, і тоді все буде гаразд. ЗСУ до цього готові.