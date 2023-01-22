Співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін розповів, чим обернеться для України масовий відтік населення за кордон

Декілька сумних цифр з Польщі і не тільки:

1. З початку війни до Польщі перебралося понад 9 мільйонів українських біженців, але 7,25 мільйона українців залишили Польщу, у Польщі залишилося 1,5 мільйона українців (!)

2. До кінця 2022 року Польща витратила на українських біженців понад €8,3 млрд.

Важливо зазначити, що у цій сумі були як кошти польського бюджету, так і гроші ЄС.

3. Але цікаво інше: Українські біженці у Польщі вже заплатили $2,4 млрд податків (!!!)

Тобто поляки починають отримувати вже й прямі вигоди від залучення українців!

У середньому, виходить, $1600 на одного українця.

Але якщо взяти лише дорослих — то близько $2000, за кожного дорослого (!)

Якщо порахувати в середньому, що подібні податки могли б бути сплачені всіма біженцями, які поїхали до Європи, то сума вийде близько $14 млрд податків, сплачених не в Україні, а в інших країнах.

Тобто саме такі гроші, потенційно, втратив український бюджет…

4. Населення Польщі на 2022 рік було близько 37 млн. чоловік і за рік воно зросло на 1,5 млн. осіб або на 4%.

Які приїхали із заощадженнями, стали користуватися та платити за послуги (оренда, таксі), знімати та купувати житло.

Загалом – збільшили споживання.

5. Як наслідок – зростання економіки Польщі за 2022 рік очікується понад 4,6%

І хороші перспективи для Польщі у майбутньому через асиміляцію українців, чиї діти пішли до школи і хто вже знайшов роботу, житло і навіть відкрив бізнес.

6. Щодо України — ми втратили українців, що виїхали в Європу та в інші країни близько 14,5 млн осіб, з яких близько 4,5 млн у росії

Країну залишило понад 35% її населення.

А отже – не менше 35% споживання.

Щонайменше 35% трудових ресурсів

І не менше ніж 35% потенціалу для економічного зростання.

7. До речі, що практично повністю збігається з падінням економіки у 2022 році.

Який висновок? Насправді – дуже сумний.

Вигравши війну, ми отримаємо зруйновану економіку, стислий споживчий ринок, залишивших країну економічно активних українців (українок) і воїнів, які повернулися з фронту з перемогою й з великою кількістю питань до влади та до нас усіх.

Моралі не буде. Найскладніше в нас ще попереду. Але спочатку треба перемогти!

Джерело: пост Амеліна у Facebook.