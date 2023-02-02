Радниця з політичного маркетингу та комунікацій, журналістка, прес-секретар президента України у 2011-2014 роках Дар'я Чепак:

Після Перемоги ми маємо збудувати нову країну – успішну, проривну, інвестиційно привабливу. Але хто такі – ми, і хто конкретно її будуватиме? Кому суспільство довірить будівництво своєї омріяної держави, за яку зараз платить таку високу ціну? Про це ми поцікавилися в українців у соцопитуванні через діджитальну панель, і на основі відповідей зібрали головні риси лідерів, якими їх бачить суспільство сьогодні.

Після Перемоги до влади мають прийти нові люди, впевнена переважна більшість опитаних. Якщо бути точним – то 81%. Це – велике число, яке означає, що шлях для нових людей, чи то пак соціальний ліфт після Перемоги знову відкриється. Але наразі ще неясно, наскільки широко відчиняться його двері. Так, лише 23,5% вважають, що влада має бути оновлена повністю. Більшою мірою – 35,2%, і лише частково – 22,3%. Отже рішення, чи потрібно повністю перезавантажувати еліти, чи ні, наразі не є однозначним для більшості. Радше на даний момент ідеться про часткове оновлення – більшою чи меншою мірою. В політичному маркетингу ці дві категорії людей, які схиляються, але ще не визначилися (разом 57,5%), вважають основним полем для роботи, тобто переконання. Тому і існуючим, і новим політичним проєктам пора доводити діями, що вони готові до роботи у майбутній країні.

Де ж потрібно оновлювати людей після Перемоги? Насамперед – у складах рад. Сукупно 76,4% прагнуть змін людей у місцевих радах (42,3% вважають, що потрібно переобрати однозначно, 34,1% — швидше так), у парламенті – сукупно 70% (46,5% — однозначно, 23,5% – швидше так). Цікаво, що мерів міняти прагне значно менше людей – лише 67,9%, хоча це також – більшість.

Тепер головне питання – міняти на кого? Ми з Андрієм Єременко спитали, який досвід повинні мати нові люди, які прийдуть до влади? Відповіді розділилися наступним чином (можна було обрати 3 варіанти відповіді). На першому місці – досвід роботи з міжнародними проєктами (42,9%). Трохи менше хочуть бачити військовий досвід (41,2%). Близько третини (31,8%) – досвід управління підприємствами у бізнесі. Менше третини (27,8%) – досвід іншої громадської діяльності. І майже однаково набрали відповіді "досвід роботи в органах влади" (16,6%) та "досвід волонтерства" (16,5%).

Таким чином ми бачимо новий запит суспільства у впевненій потребі залучення нових людей до роботи в радах після Перемоги (як у місцевих , так і парламенті). Ця заміна має оновити органи представницької влади, але здебільшого — частково. Хоча широта змін, скоріш за все, може з часом мінятися.

Ідеальний кандидат на оновлення – це управлінець/управлінка з досвідом роботи в міжнародних проєктах, насамперед — військових, можливо – людина з бізнесу, яка проявила себе у громадській діяльності. Цікаво, що волонтерство тут буде перевагою, але не основним чинником, який вплине на підтримку суспільством.

ажливо пам’ятати, що соціологія – це фото суспільства в моменті, і, як показує практика, настрої можуть змінитися навіть за тиждень. Але головні тенденції зазвичай залишаються. Тому через місяць ми поміряємо, як змінилося бачення нашого суспільства щодо завдань після Перемоги, і спробуємо відділити головне від тимчасового. Нагадаю, що минулого разу ми аналізували, що має зробити влада після Перемоги насамперед, у цій колонці. Ці першочергові завдання ми поміряємо також, і, скоріш за все, додамо нові.

Принагідно дякую нашим військовим за те, що ми маємо можливість сьогодні працювати над проєктами успішної країни під надійним захистом ЗСУ.

Дослідження здійснене компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 6-8 січня 2023 р.