Радниця з політичного маркетингу та комунікацій Дарія Чепак про те, як бачать українці Перемогу у війні та які запити є в суспільстві:

Після Перемоги ми побудуємо успішну країну. Це – частина великої надії, з якою наше суспільство переживає щодня незворотну травму війни. Але що конкретно кожен з нас вкладає у ці поняття? Якою бачить відновлену країну? І яким бачить шлях досягнення успішності для країни?

Є таке поняття в менеджменті – управління очікуваннями. Якщо згрубша, то його задача – не втратити зв'язок з реальністю, міцно встояти на землі ногами і не вилетіти у космос невиправданих сподівань.

Здавалося би, втримати зв'язок з реальністю насправді дуже просто. Дізнатися, які очікування є у всіх учасників процесу, порівняти їх з реальністю, і вибудувати стратегію досягнення цих цілей. Але, як показує практика політичного маркетингу в Україні, буває по-різному.

Щодня у політичній площині формуються нові сподівання. І без детального їх аналізу суспільство у відповідальний момент може опинитися над прірвою.

Власне, інструменти політичного маркетингу дозволяють цей ґрунт не втрачати, а у випадку втрати — швидко віднайти. І один з основних таких інструментів – це соціологія. Такій місії і присвячено наш спільних проєкт, який ми розпочали з соціологом Андрієм Єременком. Він полягає у вивченні суспільних очікувань щодо України після Перемоги. Іншими словами – якою сучасне суспільство бачить успішну Україну завтра, і які зміни воно підтримує. Бо зміни суспільних настроїв сьогодні – це зміни у політиці завтра.

І перші наші цифри - про те, що ж для нашого суспільства буде Перемогою і якими воно бачить перші завдання для оновлення країни.

У своїй діджитальній панелі Андрій задав дуже просте питання, яке вже не раз звучало: "Що для вас буде Перемогою у війні з рф?" Лідирують дві відповіді. 48,7% кажуть, що Перемогою стане вихід на кордони 1991 року, а 31,6% впевнені, що повне знищення рф. Решта відповідей не дотягли і до 5% відсотків.

Що означають такі очікування? Що майже половина суспільства прийме Перемогу тільки з Донбасом і Кримом, це відомий факт. Але вагомою є і думка майже третини опитаних, які чекають великих геополітичних змін, і вже сьогодні готові згуртуватися довкола цієї ідеї. Про звичну "хату скраю" сьогодні вже можна забути не тільки у контексті захисту своєї землі. Хата майже третини українців не скраю вже і в геополітиці.

Важливо, що цей тренд показує ріст. Ще недавно, в серпні, в схожому опитуванні Центру Разумкова ці цифри складали 55% до 20,5% відповідно. Звісно, співставляти різні панелі і різні питання не можна, скажуть мені соціологи. Та і настрої суспільства змінюються. Тому ми питання через місяць повторимо, а наразі фіксуємо цю відповідь як запит вагомої частини суспільства.

Виходячи з нього, маємо висновок перший. Майже третина українців є прихильниками зруйнування рф. І лідери, які можуть запропонувати план реалізації цього запиту вже сьогодні, матимуть політичне майбутнє і підтримку щонайменше 20% суспільства. А це, погодьтеся, таки немало.

А що ж з очікуваннями всередині країни? Які завдання першочергово має виконати влада України після Перемоги? Респонденти цифрової панелі мали можливість вибрати від 1 до 3 варіантів відповіді на це питання. Лідерами стали варіанти: відбудувати житло (40,7%) та інфраструктуру (36,3%), зменшити корупцію (49,1%), зміцнити обороноздатність країни (44,7%), а також створити робочі місця (25%). Далі – збільшити соціальну підтримку громадян (16,1%), сприяти поверненню людей з-за кордону (11,7%), збільшити незалежність суддів (7,3%), збільшити доступ громадян до управління державою (5,8%) та інші відповіді, які набрали менше 5%.

Це означає, що довкола тем, які набрали найбільші показники, публічна дискусія зараз на часі. Локальні та національні плани щодо відбудови країни після Перемоги (якщо звести воєдино прихильників завдання відбудови житла та інфраструктури, то отримаємо сукупно 77%), публічні зустрічі і конференції, пропозиції в цих напрямках зацікавлять широку аудиторію. І лідерам, які вже сьогодні працюють над майбутнім успіхом України, варто напрацювати експертизу у цих сферах.

Загалом же від лідерів нової країни суспільство вимагає значно більшого, ніж досі. Військовий досвід у опитуванні увійшов до топ-3 ознак нового лідера, але не став першим. А от про те, які риси стали головними, напишу наступного разу, бо образ лідера – це окрема розмова. І принагідно дякую нашим військовим за те, що ми маємо можливість сьогодні працювати над проєктами успішної країни під надійним захистом ЗСУ.

Дослідження здійснене компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 6-8 січня 2023 р.