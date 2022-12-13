Експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілля Куса спеціально для "Телеграфа" назвав головне досягнення та провал року на дипломатичному фронті

Наш головний зовнішньополітичний переможний підсумок року, як мені здається, полягає в тому, що було налагоджено міжнародну координацію допомоги Україні у відбитті російської агресії – на різних майданчиках.

З’явилися такі формати як "Рамштайн", розширена "Велика сімка" (за участю Японії, Австралії, Нової Зеландії), окремі формати на рівні взаємодії між Україною та ЄС, Україною та НАТО.

Завдяки такому підходу допомога Україні стала системною, регулярною.

З того, що у нас не вийшло, я відзначив би те, що ми все ще не активні на інших – не західних – напрямках. Це Китай. Це – Індія. Це Близький Схід, безліч азійських країн. Це багато в чому – Африка. Тобто мова про країни, які не беруть участь у військових поставках Україні, не приєднувалися до санкцій проти росії. До тих, хто займає вичікувальну чи нейтральну позицію.

Кейс Ірану цього року – приклад дипломатичного провалу, зокрема з нашого боку, тому що ми не змогли запобігти постачанню іранських озброєнь росіянам.