Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" назвал главное достижение и провал года на дипломатическом фронте

Наш главный внешнеполитический победный итог уходящего года, как мне кажется, заключается в том, что была налажена международная координация помощи Украине в отражении российской агрессии – на разных площадках.

Появились такие форматы как "Рамштайн", расширенная "Большая семерка" (с участием Японии, Австралии, Новой Зеландии), отдельные форматы на уровне взаимодействия между Украиной и ЕС, Украиной и НАТО.

Благодаря такому подходу, помощь Украине стала системной, регулярной

Из того, что у нас не получилось, я бы отметил то, что мы всё еще не активны на других – не западных – направлениях. Это Китай. Это Индия. Это Ближний Восток, масса азиатских стран. Это во многом – Африка. То есть, речь о странах, которые не участвуют в военных поставках Украине, не присоединялись к санкциям против россии. К тем, кто занимает выжидательную либо нейтральную позицию.

Кейс Ирана в этом году – пример дипломатического провала, в том числе с нашей стороны, потому что мы не смогли предотвратить поставки иранских вооружений россиянам.