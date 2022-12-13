Какими были главные внешнеполитические победа и поражение Украины в 2022 году - Илия Куса
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Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" назвал главное достижение и провал года на дипломатическом фронте
Наш главный внешнеполитический победный итог уходящего года, как мне кажется, заключается в том, что была налажена международная координация помощи Украине в отражении российской агрессии – на разных площадках.
Появились такие форматы как "Рамштайн", расширенная "Большая семерка" (с участием Японии, Австралии, Новой Зеландии), отдельные форматы на уровне взаимодействия между Украиной и ЕС, Украиной и НАТО.
Благодаря такому подходу, помощь Украине стала системной, регулярной
Из того, что у нас не получилось, я бы отметил то, что мы всё еще не активны на других – не западных – направлениях. Это Китай. Это Индия. Это Ближний Восток, масса азиатских стран. Это во многом – Африка. То есть, речь о странах, которые не участвуют в военных поставках Украине, не присоединялись к санкциям против россии. К тем, кто занимает выжидательную либо нейтральную позицию.
Кейс Ирана в этом году – пример дипломатического провала, в том числе с нашей стороны, потому что мы не смогли предотвратить поставки иранских вооружений россиянам.
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