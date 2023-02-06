Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" розповів про можливі ІПСО з боку противника

Активні прогнози про швидкі нові масовані атаки російської армії проти України знайшли відображення і у виданні Financial Times. Воно повідомляє, що в найближчі десять днів очікується повномасштабний наступ військ росії.

Поява подібних статей у зарубіжній пресі може означати інформаційну підготовку саме до наступу, що готується. В рамках якого географія може бути розширена, порівняно з боями в районі Бахмута, і включати Луганську область, удари в напрямку Лимана, продовження наступу на Бахмут, а в районі Донецька — на Вугледарському напрямку.

Мета – захопити як мінімум Донецьку область. Саме такі завдання і поставив путін, обмеживши дедлайн березнем.

Перспективи цього наступу малювало й українське військове командування.

Чи буде наступ на Київ або на західні райони України з Білорусі? Ні, не буде, бо там немає для цього військ. Принаймні поки що. Якщо немає військ, то хто буде наступати?

Але треба розуміти, що з боку противника наразі можливі різноманітні інформаційно-психологічні операції, спрямовані на розпалювання паніки в українському суспільстві. Тут і численні матеріали про масштабність наступу, що готується, про грандіозні цілі, які він передбачає, про удари відразу з кількох напрямків, про проблеми з проведенням мобілізації та великі втрати в лавах ЗСУ.

Причому матеріали про проблеми з мобілізацією прямо пов’язуватимуться з наративами про великі втрати та необхідність терміново, будь-якими методами поповнювати армію.

Ми маємо закликати на допомогу всю свою розважливість і розуміння того, що нічого нового росіяни нам уже не запропонують, а часу у них обмаль. Західна допомога вже в дорозі – і незабаром настане наша черга.