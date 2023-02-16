Політтехнолог Олексій Голобуцький розповів, чому США вигідно швидше закінчити російську війну проти України на умовах Києва

І трохи про загальну розстановку сил в світі — що ми повинні враховувати, аналізуючи наші взаємини з союзниками.

Байден, обраховуючи масштаб і спосіб втручання в нашу війну з Росією, зважає передусім на глобальні процеси. Тобто, на протистояння США і Китаю. І в цьому протистоянні він хотів би бачити Росію як мінімум не в ролі активного союзника Китаю. Тим більше як враховувати її ядерну зброю (невідомого на цей момент потенціалу і придатності до застосування, але тим не менш).

Союзника з Росії не зробиш. Але домогтись невтручання в сенсі відсутності допомоги Китаю ресурсами (зокрема і космічними розвідувальними) вже цілком влаштує Байдена.

Один зі способів досягти цього — поразка Росії у війні і жорсткі умови капітуляції. В такому випадку Білий дім не домовлятиметься з Кремлем, а просто диктуватиме свої умови. В певному розумінні цей сценарій вийде дешевше за інші. В тому числі за рахунок досягнення інших геополітичних цілей — зокрема, зміцнення і збройної модернізації НАТО, збільшення впливу США і НАТО в Європі тощо.

Загострення ситуації з Китаєм США очікує найближчим роком — отже, питання Росії має бути вирішене в найкоротші терміни, до того, як Китай вчинить серйозніші кроки.

Джерело: пост Голобуцького у Telegram