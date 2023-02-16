Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, почему США выгодно быстрее закончить российскую войну против Украины на условиях Киева

И немного об общей расстановке сил в мире – что мы должны учитывать, анализируя наши отношения с союзниками.

Байден, рассчитывая масштаб и способ вмешательства в нашу войну с Россией, учитывает прежде всего глобальные процессы. То есть на противостояние США и Китая. И в этом противостоянии он хотел бы видеть Россию, как минимум, не в роли активного союзника Китая. Тем более как учитывать его ядерное оружие (неизвестного на данный момент потенциала и пригодности к применению, но, тем не менее).

Союзника из России не сделаешь. Но добиться невмешательства в смысле отсутствия помощи Китаю ресурсами (в том числе и космическими разведывательными) уже полностью устроит Байдена.

Один из способов достичь этого – поражение России в войне и жесткие условия капитуляции. В таком случае Белый дом не будет договариваться с Кремлем, а будет просто диктовать свои условия. В определенном смысле этот сценарий получится дешевле других. В том числе за счет достижения других геополитических целей – в частности, укрепления и вооруженной модернизации НАТО, увеличения влияния США и НАТО в Европе и т.д.

Обострение ситуации с Китаем США ожидает в ближайший год — следовательно, вопрос России должен быть решен в кратчайшие сроки, прежде чем Китай предпримет более серьезные шаги.

Источник: пост Голобуцкого в Telegram