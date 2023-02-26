Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко (Злий одесит) пояснив, чому Китай не допомагатиме росії зброєю

Чим з озброєнь може допомогти Китай росії? Насправді багато чим і навіть не просто "багато", а набагато більше ніж "багато чим".

А все тому, що практично весь ВПК Китаю будувався на створенні власних озброєнь, копіюючи радянські зразки, що створило масу реплік.

І якщо ми говоримо, наприклад, про артилерію, то Китай має понад 2 000 буксированих гаубиць PL-66 калібру 152-мм, які є копією Д-20. Близько 3300 122-мм PL-96 — копія Д-30. А скільки снарядів до них? З урахуванням потреб та запасливості Китаю ми можемо собі лише уявити.

Далі…

РСЗВ? PHZ-89/PHL-81/90 є копіями 122-мм БМ-21 "Град". PHL-03 — аналог 300-мм БМ-30 "Смерч". Відповідно, і сумісність боєприпасів.

Продовжувати можу ще довго, адже сумісних позицій щодо багатої номенклатури достатньо, з чого можна зробити дуже негативний висновок, чи…?

Китаю справді є чим допомогти росії, але чи стане? Сенс? Щоб країна, економіка якої заснована на експорті, була одразу обкладена санкціями? Щоб тендітна економічна стабільність КНР, що є мильною бульбашкою, здригнулася?

Так, здається, що економічно Китай набрав ваги, але це обман – економіка КНР це велика мильна бульбашка. Економічна криза КНР 2016 і 2018 років, про які багато хто не чув тому прямий доказ.

Ви не пам’ятаєте та не чули? Що ж, я вам нагадаю.

Нагадаю, як у 2018 році за часів торгової війни США та КНР китайський юань опустився в ціні на 6,8%, досягнувши свого мінімального значення з грудня 2017 року, що стало наслідком затяжної економічної кризи 2016 року, коли падіння було максимальним з часів девальвації юаня в серпні 2015 року.

Індекс китайських цінних паперів Shaghai Composite завдяки торговій війні США та КНР впав у ціні на 20%, що викликало відтік інвестицій. Загалом фондовий ринок КНР втратив трильйон доларів капіталізації.

Для залучення інвестицій Держкомітет з розвитку та реформи та Мінкомерції КНР пішли на безпрецедентний крок, що дозволяє іноземним компаніям у низці галузей КНР мати частку 51%, тоді як раніше верхньою планкою було 25%.

З 2018 по 2019 через торговельну війну з США Китай втратив більше трильйона доларів. Копійки для великої та могутньої піднебесної? Розкажіть це мешканцям Сіхайгу у Нінся-Хуейському автономному районі.

А тому, який прибуток Китаю від допомоги росії, якщо за цю допомогу він може втратити трильйони, а придбати...

Ну, Іран набуває технологій, Су-35, у перспективі ЗРС С-400, ракетних технологій. А Китаю що? Технології росії вже давно відстають від китайських. Території до Байкалу і так уже де-факто китайські, залишилося лише провести референдум. А тому профіту немає.

З Китаю в Росію можуть і йтимуть дрони, подвійного призначення, мікросхеми та мікрочіпи, різного роду контрабанда, але крок у бік постачання боєприпасів і техніки для Китаю самогубний і якщо розсудливість у пекінської дипломатії переважає, то їх не буде.

Джерело: пост Коваленка в Telegram.