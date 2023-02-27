Радник міністра оборони України та блогер Олексій Копитько озвучив офіційні втрати росіян і розповів, що приховувати смерті солдатів у російської влади виходить дедалі гірше

Група "Інформаційний опір" підрахувала, скільки російських солдатів публічно поховали або в Росії офіційно визнали вбитими після 24 лютого 2022 року. Зафіксовано 15 230 імен. Це більше, ніж офіційно оголошена кількість убитих за 10 років війни в Афганістані.

Нагадую, це лише ті, де є повні дані та немає різночитань (де служив, де похований тощо). У списку ще кілька сотень імен із різночитаннями.

Лідери за кількістю зафіксованих убитих:

Краснодарський край — 929.

Свердловська область — 569.

Башкортостан – 492.

Челябінська область — 473.

Бурятія – 464.

Тенденція стара: внаслідок мобілізації відбувається поступове вирівнювання статистики вбитих щодо чисельності населення у регіоні, за винятком столиць. Більше населення – більше трупів. Поки що видно спотворення через велику кількість втрат кадрової армії навесні минулого року. Але Дагестан вже спустився на 6 місце.

Республіка Дагестан — 461.

Волгоградська область — 399.

Пермський край – 371.

Самарська область — 367.

Ростовська область — 355.

"Лідерство" Краснодарського краю через дві причини: 1) там знаходиться один із базових центрів вагнерівців, вони прикопують трупи поблизу; 2) у регіоні діє кілька груп активістів, які фіксують могили на цвинтарях.

Із цікавого: минуло майже два місяці, але в РФ продовжують ховати окупантів, знищених у Макіївці новорічної ночі. Тобто вони розтягують похорон, щоб не шокувати своїх людей. Тому що добрих новин немає, а концентрація поганих несе ризики.

Росвлада продовжує приховувати втрати всіма силами, але вже зовсім погано з цим.