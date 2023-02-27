Влада росії розтягує похорон убитих солдатів, щоб не шокувати населення - Олексій Копитько
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Радник міністра оборони України та блогер Олексій Копитько озвучив офіційні втрати росіян і розповів, що приховувати смерті солдатів у російської влади виходить дедалі гірше
Група "Інформаційний опір" підрахувала, скільки російських солдатів публічно поховали або в Росії офіційно визнали вбитими після 24 лютого 2022 року. Зафіксовано 15 230 імен. Це більше, ніж офіційно оголошена кількість убитих за 10 років війни в Афганістані.
Нагадую, це лише ті, де є повні дані та немає різночитань (де служив, де похований тощо). У списку ще кілька сотень імен із різночитаннями.
Лідери за кількістю зафіксованих убитих:
- Краснодарський край — 929.
- Свердловська область — 569.
- Башкортостан – 492.
- Челябінська область — 473.
- Бурятія – 464.
Тенденція стара: внаслідок мобілізації відбувається поступове вирівнювання статистики вбитих щодо чисельності населення у регіоні, за винятком столиць. Більше населення – більше трупів. Поки що видно спотворення через велику кількість втрат кадрової армії навесні минулого року. Але Дагестан вже спустився на 6 місце.
- Республіка Дагестан — 461.
- Волгоградська область — 399.
- Пермський край – 371.
- Самарська область — 367.
- Ростовська область — 355.
"Лідерство" Краснодарського краю через дві причини: 1) там знаходиться один із базових центрів вагнерівців, вони прикопують трупи поблизу; 2) у регіоні діє кілька груп активістів, які фіксують могили на цвинтарях.
Із цікавого: минуло майже два місяці, але в РФ продовжують ховати окупантів, знищених у Макіївці новорічної ночі. Тобто вони розтягують похорон, щоб не шокувати своїх людей. Тому що добрих новин немає, а концентрація поганих несе ризики.
Росвлада продовжує приховувати втрати всіма силами, але вже зовсім погано з цим.
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