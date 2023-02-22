Це карма: росіянин поїхав на війну, щоб урятувати доньку, і був похований разом із нею

Загарбника посмертно нагородили "орденом мужності"

Багато російських окупантів вирушили на повномасштабну війну в Україні через гроші. Вони несуть горе, руйнування і смерть у нашу країну, однак їм самим прилітає зворотна відповідь. Така ж історія трапилася з одним із загарбників, який поїхав заробляти гроші на операцію своїй дитині, поки українські діти страждають і гинуть від російських обстрілів.

Військового рф було знищено під час так званої "спецоперації", а його дочка померла через шість днів після цього. Про це написав користувач соцмережі Twitter "Проф. Преображенський".

"25-річний Максим Березовський із Новосибірської області поїхав воювати контрактником. Щоб заробити на операцію своїй 4-річній доньці. Максима було вбито 2 лютого. Донька померла 8 лютого. Ось це — реальні перспективи людей у росії, а не путінські казки", — йдеться у повідомленні.

Водночас російські ЗМІ детальніше розповіли про історію. Дочка російського військового мала онкозахворювання — пухлину головного мозку. Дитині потрібна була операція. На початку повномасштабного вторгнення рф в України росіянин вирушив воювати, щоб заробити гроші на лікування дочки.

2 лютого ц.р. окупанта було знищено, але його родичі отримали звістку про це лише 14-го числа. Його доньку прооперували, але врятувати дівчинку не вдалося. 6 лютого вона померла.

Повідомляється, що окупанта було нагороджено посмертно т.зв. "орденом мужності".

Як відреагувала мережа

Новина про те, що окупант поїхав на війну вбивати українців, щоб урятувати життя своєї дочки, викликала шквал обурень у соцмережах. Втім, багато хто підкреслив, що від країни-агресора тільки такого й можна очікувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як найманці ПВК "Вагнера" зарубали сокирою пораненого командира, однак інцидент потрапив на камеру дрона українських військових.