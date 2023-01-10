Приховують як можуть: у рф зробили дивну заяву про загиблих мобілізованих у Макіївці

Військове командування армії росії стверджує, що все під контролем, хоча чимало родичів "мобіків" дуже незадоволені інформуванням

Росіяни вирішили приховати остаточну кількість загиблих мобілізованих, яких у новорічну ніч ліквідували ЗСУ на території окупованої Макіївки на Донеччині. За словами військового комісара Самарської області росії Олексія Вдовіна, остаточні списки солдатів, котрі померли під час атаки, у відкритий доступ опубліковані не будуть.

Більше деталей повідомляє видання The Insider. Слід зазначити, що російське військове керівництво вигадало причину для того кроку, яка могла б заспокоїти більшість населення і не протирічити кремлівській пропаганді.

Бажання приховати кількість ліквідованих "мобіків" Вдовін пояснює тим, що "списки не можна публікувати". На його думку, по-перше, це призводить до розкриття персональних даних бійців, а по-друге, начебто додає роботи іноземним розвідкам. Російський воєнком переконаний, що на Заході планують знаходити родичів загиблих у Макіївці солдат і проводити проти них "провокаційні заходи".

"Списки ніякі публікуватися не будуть, — підкреслив він. — Усю наявну інформацію у військових комісаріатах доводять персонально членам сімей військовослужбовців – або під час звернення, або, стосовно низки військовослужбовців, здійснюють сповіщення персонально співробітники військових комісаріатів".

Цікаво, що тим часом матері російських мобілізованих виходять на протести, намагаючись з'ясувати бодай якісь дані про своїх родичів, котрі могли бути в Макіївці під час новорічного удару ЗСУ. Результат таких недоволень, звісно ж, очевидний — чергове затримання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що вцілілих під час атаки російських військових цілком можуть відправити на передову. До таких заходів військове керівництво армії рф може вдатися, аби остаточно приховати справжню кількість загиблих.

Тим же, хто був ліквідований, російська пропаганда малює "героїчне минуле", аби збільшити градус напруженості в суспільстві.