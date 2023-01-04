"Вам не скажуть, куди їх везуть": мобілізованих росіян, які вижили в Макіївці, можуть кинути на передову

Більшість рідних російських солдатів, котрі знаходилися у новорічну ніч у будівлі ПТУ, не знають про долю солдатів

Російські окупанти, яким вдалося вижити під час вибуху в новорічну ніч у Макіївці, можуть дуже скоро опинитися на передовій. До такого кроку може вдатися військове керівництво армії рф, аби прибрати непотрібних свідків свого провалу, який не вдається прикрити повністю. Зазначимо, що більшість родичів нічого не знають про солдатів, які перебували у нині зруйнованій вибухом будівлі ПТУ №19 — їм навіть не озвучили списки вцілілих і загиблих.

Подібними деталями поділилися у виданні "Важные истории". Поспілкувавшись із представниками кількох сімей мобілізованих, котрі перебували у Макїівці, російські журналісти дійшли висновку, що говорити військове керівництво не досить охоче.

Наразі відомо, що більшість поранених були евакуйовані, причому на територію рф — до військового госпіталю в Ростові. Але особливої конкретики все одно немає.

"Вам в будь-якому випадку не скажуть, куди їх везуть, — бідкається дружина одного із окупантів. — Уже третя доба йде, мені багато жінок пишуть і дзвонять — у них теж немає жодних звісток, це, чесно кажучи, дуже напружує. Зрозуміло, що телефони розбилися, хтось у госпіталь потрапив, пам'ять втратив… Але елементарно хоча б списки, с**а, створіть! Хто живий, хто мертвий, хто в госпіталі…"

Ця ж росіянка зазначає, що має дані, начебто вцілілих солдатів хотіли одразу ж зібрати і перекинути на фронт, причому в наступ. Але "резонанс" не дав цьому статися. За словами жінки, таке б рішення прирекло б тих, хто вижив, на смерть, і подібний розвиток подій усе ще можливий.

"Я думаю, що їх запросто можуть відправити куди завгодно, аби тільки прикрити цей захід [розслідування вибуху — ред.]", — підкреслила вона.

Подібними страхами поділилася із журналістами й інша родичка мобілізованих солдат. На її думку, вцілілі мобілізовані для військового керівництва є "непотрібними свідками". І зараз, коли до Макіївки відправляють певну спеціальну комісію, родини справді переживають, що солдатів "можуть кудись відправити або заховати".

Додамо, що через величезний резонанс історії керівництву російського Міноборони довелося переглянути свою версію щодо кількості загиблих. Нині вони дещо збільшили офіційне число ліквідованих окупантів, яке все одно не відповідає дійсності.

Як писав "Телеграф", у ПТУ в Макіївці могли загинути кілька сотень мобілізованих.