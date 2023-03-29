Битва за воду

Журналіст та блогер Денис Безлюдько:

Війна-війною, а корпоративні баталії за розкладом. Майже рік у цьому напрямі руху не було, аж скучив. Отже, маємо "Битву за Моршинську". Або "Битву за Боржомі". Як комусь більше подобається. Суть питання: майже рік тому в червні 2022 року суд заарештував акції IDS Ukraine – виробника "Моршинської" і "Миргородської" та основного імпортера "Боржомі". Причина — потрапляння під санкції акціонера компанії, російського бізнесмена Михайла Фрідмана та його "Альфа груп".

Ще до арешту 7,73% акцій передали у володіння уряду Грузії, тим самим знизивши частку громадян росії до менш ніж 50%. На даний момент, 34% належить спадкоємцям Бадрі Патаркацишвілі, які влаштувалися у Великій Британії. Ще 10% – іншим міноритаріям. Суд, ясна річ, "хлопнув" усі 100%, незважаючи на обличчя. Хоча решта акціонерів, крім Фрідмана та його партнерів по Альфа Груп, під санкціями не ходять.

Далі цікавіше. Акції передаються АРМА, яка проводить конкурс управління. Конкурс (з 9 учасників із формальних причин відсіяли 7), у свою чергу, виграє (барабанний дріб) основний конкурент IDS Ukraine на українському ринку – компанія "Карпатські мінеральні води" (основний бренд "Карпатська джерельна").

До АРМА у мене питання давно скінчилися. Це дивне утворення давно настав час ліквідувати. А ось до решти дійових осіб питання тільки почалися.

За підсумками конкурсу АРМА, переможець має керувати акціями. Але відповідної ліцензії "Карпатські мінеральні води" не мають. Що наводить на думку, що бажаним результатом для нового керівника є операційне управління IDS Ukraine. А це, у свою чергу, прямий шлях до ліквідації великого конкурента чи його сильного послаблення.

До потрапляння Фрідмана під санкції частка IDS на ринку мінеральних вод України тільки за "Моршинською" була 27,3%, у "Карпатських мінеральних вод" з "Карпатською джерельною" — 8,1%. Різниця в доходах та чистому прибутку в 6 разів на користь IDS. Керуючий – це не інвестор, вкладатись і розвивати не буде. А ось навпаки, — запросто. Гендир IDS Ukraine Марко Ткачук також вважає: "Ми припускаємо, що основною метою участі в конкурсі конкурента була надія на те, що разом з правом на управління корпоративними правами, вони зможуть отримати доступ до управління операційною діяльністю IDS Ukraine, а саме: зможуть самостійно приймати рішення щодо управління майном, що належить іншим іноземним громадянам, так само незаконно та самовільно змінити менеджмент, можливо щось швидко продати…"

Знову ж таки, Антимонопольний комітет куди дивиться? Тут концентрація вочевидь більше 35% ринку. Хоча, до нього теж питань немає.

Є ще нюанси. У 2015 році АМКУ оштрафував "Карпатські мінеральні води" за недобросовісну конкуренцію. Продавали кавовий енергетик без кави. А у 2010 та 2018 їх намагалися притягнути за махінації з податками, але далі обшуків справа з якихось причин не дійшла.

У сухому залишку: власники більш ніж 50% акцій IDS Ukraine готуються до масштабних судових позовів в Україні та, головне, у Великій Британії. Україна готується до того, що на неї знову давитимуть через відсутність інвестиційного клімату. Іноземні інвестори готуються не вкладати в Україну з її дивною судовою практикою. Менеджмент IDS готується до найгіршого.

А чому? Бо непрофесіонали. Можливо, навіть жадібні непрофесіонали, які займаються інвестиційною діяльністю. Бажаєте вилучити частку російського капіталу з подальшим продажем? Так займіться цим. Чи ще не на всі граблі настали?

Ось така історія.

Корисні посилання для тих, хто хоче дізнатися більше:

https://arma.gov.ua/news/typical/ogolosheno-peremojtsya-konkursu-dlya-aktiviv-morshinskoi

https://24tv.ua/ru/konkurs-po-upravitelju-aktivov-proizvoditelja-morshinskoj-imel_n2280771