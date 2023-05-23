Січень-травень 2023 року на фронті став римейком квітня-липня 2022 року: чекаємо на нові "Херсон" та "Ізюм" - Роман Шрайк
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Бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк про останні події на фронті
Січень-травень 2023 року став римейком квітня-липня 2022 року. Деталі відрізняються, але суть одна і та сама.
Тоді була "Битва за Донбас", а зараз "Великий наступ росії".
Перед першою битвою нас лякали оточенням половини армії за допомогою схожих ударів через Дніпропетровську область. Перед другим — ударами з купи напрямків, зокрема з Білорусі та Бєлгородської області. Але нічого такого не було й близько.
В обох випадках раш*стам вдалося захопити тільки два міста і щоразу з серйозними втратами.
2023 року в ролі Сєвєродонецька виступив Соледар, Лисичанська — Бахмут, а катастрофічною для російської бронетехніки Білогорівки — Вугледар.
Залишилося зрозуміти, які населені пункти опиняться у ролі Балаклії, Ізюму, Лимана, Куп’янська та Херсона.
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