Бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк про останні події на фронті

Січень-травень 2023 року став римейком квітня-липня 2022 року. Деталі відрізняються, але суть одна і та сама.

Тоді була "Битва за Донбас", а зараз "Великий наступ росії".

Перед першою битвою нас лякали оточенням половини армії за допомогою схожих ударів через Дніпропетровську область. Перед другим — ударами з купи напрямків, зокрема з Білорусі та Бєлгородської області. Але нічого такого не було й близько.

В обох випадках раш*стам вдалося захопити тільки два міста і щоразу з серйозними втратами.

2023 року в ролі Сєвєродонецька виступив Соледар, Лисичанська — Бахмут, а катастрофічною для російської бронетехніки Білогорівки — Вугледар.

Залишилося зрозуміти, які населені пункти опиняться у ролі Балаклії, Ізюму, Лимана, Куп’янська та Херсона.