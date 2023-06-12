Політичний діяч та член української делегації у ПАРЄ Борислав Береза висловився на тему того, чи мають українці право на власні емоції стосовно ситуацій, які стаються довкола останнім часом

Нам всім варто навчитися перестати розказувати іншим людям, що їм відчувати. Радіти нещасному випадку чи жаліти його жертву — це однаково нормально. Кожна людина має право відчувати усе що їй заманеться. Навіть психопат має таке право. Питання в тому, як ця людина діє.

Наше суспільство має правила, що записані у законах. Усі ці правила стосуються поведінки людини, а не її емоцій. Я можу відчувати пекельну злість, направлену на іншу людину, але доки я не починаю цю злість конвертувати в конкретні дії, що підпадають під кримінальний кодекс, це лише моє діло.

Ми всі знаходимося в різних обставинах і маємо різні реакції. Засудження інших народжується з неможливості усвідомити той факт, що інші — не ти. Не такі як ти, не в тій ситуації, не з тим набором життєвого досвіду та реакцій. Коли замість такого усвідомлення людина думає "він реагує не так як я, отже його реакція — неправильна" — починається засудження.

Дійсно, люди в Україні та люди поза її межами мають в середньому різні реакції. Це нормально.

Дійсно, захисні механізми психіки, розгорнуті підсвідомістю для збереження клепки у екстремальних обставинах, можуть здаватися дивними тим, у кого вони не розгорнулися. Це теж нормально.

Я рада, що є люди, яким вдалося уникнути обставин, за яких ці механізми вмикаються.

Але це не дає їм права на зверхність. Так само як і нам. (с) Марія Попова