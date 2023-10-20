У ворога під Авдіївкою є конкретна тактична задача. За терикон йдуть запеклі бої - Єгор Фірсов
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Екснардеп і чинний військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов проаналізував нинішню ситуацію під Авдіївкою
Тактична задача ворога по Авдіївському напрямку — взяти висоти. Зокрема терикон, що знаходиться прям поряд із заводом АКХЗ. Тактичний задум зрозумілий — орки хочуть поставити системи протитанкових керованих ракет та інші засоби, щоб прострілювати дороги та повністю контролювати логістику.
За терикон були і є запеклі бої. Ворог декілька разів намагався його штурмувати. Як одичалі, карабкались по терикону, але усі там і залишились.
Наші суміжники зі 110 бригади приймають на себе основний удар — шквальний вогонь артилерії, авіаційні обстріли і постійні штурми.
Взагалі ця бригада — одна з найкращих. Мав честь з ними співпрацювати та особисто бути знайомим з командуванням.
Для розуміння вік бригади — один рік і 8 місяців. Серед яких, півтора роки вони впевнено захищають Авдіївку.
Командування якісно заповнило простір нашими РЕБ і РЕР тому, ворог вимушений переходити з цифри на аналоговий зв’язок. Що допомагає нам прослуховувати і розуміти їх плани.
Наша ж задача — дотягувати до ворога з нашого боку ударними дронами. Особливо там, де вони ховають техніку. Переважно за буграми, куди важко влучити снаряду та є радіо-тіні для дрона. Але наші задумки та винаходи, дають можливість залітати, там де перепад висот дуже великий.
Недавно знищили ворожу гаубицю Д30. Її рознесло від детонації БК, та і у орків, почалась пожежа.
З вашою вірою та допомогою — тримаємось.
Джерело: Facebook Єгора Фірсова.
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