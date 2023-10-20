Екснардеп і чинний військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов проаналізував нинішню ситуацію під Авдіївкою

Тактична задача ворога по Авдіївському напрямку — взяти висоти. Зокрема терикон, що знаходиться прям поряд із заводом АКХЗ. Тактичний задум зрозумілий — орки хочуть поставити системи протитанкових керованих ракет та інші засоби, щоб прострілювати дороги та повністю контролювати логістику.

За терикон були і є запеклі бої. Ворог декілька разів намагався його штурмувати. Як одичалі, карабкались по терикону, але усі там і залишились.

Наші суміжники зі 110 бригади приймають на себе основний удар — шквальний вогонь артилерії, авіаційні обстріли і постійні штурми.

Взагалі ця бригада — одна з найкращих. Мав честь з ними співпрацювати та особисто бути знайомим з командуванням.

Для розуміння вік бригади — один рік і 8 місяців. Серед яких, півтора роки вони впевнено захищають Авдіївку.

Командування якісно заповнило простір нашими РЕБ і РЕР тому, ворог вимушений переходити з цифри на аналоговий зв’язок. Що допомагає нам прослуховувати і розуміти їх плани.

Наша ж задача — дотягувати до ворога з нашого боку ударними дронами. Особливо там, де вони ховають техніку. Переважно за буграми, куди важко влучити снаряду та є радіо-тіні для дрона. Але наші задумки та винаходи, дають можливість залітати, там де перепад висот дуже великий.

Недавно знищили ворожу гаубицю Д30. Її рознесло від детонації БК, та і у орків, почалась пожежа.

З вашою вірою та допомогою — тримаємось.

Джерело: Facebook Єгора Фірсова.