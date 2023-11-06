Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього спеціально для "Телеграфу" пояснив, про що розмовлятимуть два світові лідери

Цього тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін може відвідати США і на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско зустрітися з президентом США Джо Байденом. Також стало відомо, що Вашингтон та Пекін домовилися відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю.

Втім, очікувань від зустрічі Байдена та Сі – небагато. Думаю, США та КНР обговорюватимуть варіанти впорядкування свого суперництва, не більше. Навряд чи одна зустріч завершиться великими проривами у переговорах.

На перебіг війни в Україні ця зустріч навряд чи вплине. Китаю не вигідна поразка росії, а США не хочуть остаточного скочування рф у сферу впливу КНР.

Відповідно, обидві країни залишаться на своїх позиціях, схиляючись до проміжного перемир’я наступного року.